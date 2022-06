Voormalig Olsa-kapitein Kevin Haezebroeck opent officieel zijn padelclub: “Al bijna 200 leden”

Dat de padelsport sinds de coronapandemie boomt in ons land is een open deur intrappen. Toch was het eerder bij toeval dat de nu 35-jarige Haezebroeck na een lange voetbalcarrière een nieuwe wending gaf aan zijn leven. “Ik kwam te weten dat Tennis Brakel plannen had om met een padelclub te starten, maar dat deze plannen afgesprongen waren. Zo rijpte het idee om het voormalige terrein van FC Brakel te huren en om te bouwen tot enkele padelterreinen. Uiteindelijk hebben we de site gekocht en kwamen de vergunningen, anders dan wat je toch hoort in vele andere gemeenten, vlug in orde”, blikt Haezebroeck terug.

In november vorig jaar gingen de terreinen al open, maar was er rondom nog veel werk aan de winkel. “En nu zijn we klaar om officieel te openen. Het feit dat we ondertussen al 180 leden tellen, bewijst de populariteit van de sport in onze regio. We tellen ondertussen vijf interclubploegen, onze initiaties Start to padel met voormalig Olsa-T2 Dimitri De Vlaminck lopen als een trein en via een clubladder hebben we een onderlinge competitie lopen waarbij onze leden elkaar beter leren kennen. We hebben nog plannen in het verschiet, maar willen stap voor stap gaan. Met Bar Bandeja is er ook naast de velden vertier mogelijk”, gaat ‘Haezie’ voort.