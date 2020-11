Voormalig meerkampster Hanne Maudens voelt zich in haar sas als 400m- en 800m-loopster: “Aanpassing verloopt heel vlot”

AtletiekIn september besliste Hanne Maudens (23) om de meerkamp vaarwel te zeggen en een nieuw atletiekhoofdstuk te schrijven als 400m- en 800m-loopster. De omschakeling verloopt vlot. Maudens voelt zich in haar sas in de trainingsgroep van Tim Moriau. Ondanks de moeilijke coronasituatie hoopt ze dat ze toch iets zal kunnen tonen tijdens het indoorseizoen.

Maudens kan een positieve balans opmaken na haar eerste trainingsmaanden als 400m- en 800m-loopster. “De aanpassing verloopt heel vlot”, vertelt de 23-jarige atlete uit Wetteren. “Mijn resultaten op trainingen zien er goed uit. Ik train nu eerder als een sprinttype. Dat betekent dat ik naast het lopen ook kracht- en sprongtraining en stabilisatie blijf doen. Daar heb ik veel over gesproken met mijn trainer Tim Moriau en kinesiste Hanne Pardaens. Heel veel kilometers moet ik niet doen. We zorgen wel dat we een goede uithoudingsbasis opbouwen. Maar het is niet zo dat ik plots heel hoge volumes ga lopen.”

Indoorwedstrijden

Of en wanneer er indoorcompetitie komt, is nog wat onzeker. Maar Maudens gaat uit van een positief scenario. “Mijn eerste wedstrijd is normaal gezien het PK indoor van Oost-Vlaanderen op 5 januari in Gent. Daar hoop ik een 400m te lopen. Op de IFAM op 13 februari wil ik dan graag een 800m doen. Daarna zullen we zien welke wedstrijden er nog komen. Er is nog het BK en wie weet, kan ik zelfs het EK indoor halen. We veronderstellen dat er toch nog indoorwedstrijden zullen komen onder strenge voorwaarden en zonder publiek. Welke tijden ik wil lopen deze winter? Op de 400m wil ik graag laag onder de 53 seconden duiken. Outdoor liep ik afgelopen zomer al 53.78. Op de 800m zou ik graag ietsje sneller lopen dan mijn tijd van afgelopen zomer van 2.06.31. Ik verwacht dat ik op de 800m meer tijd zal nodig hebben.”

Quote Als ik goed genoeg loop, zal ik wellicht met de 4x400m-ploeg naar Tokio kunnen. Vorig seizoen had ik de derde tijd in België op de 400m. Als ik bij de eerste vier geraak, zal ik er wel bij zijn Hanne Maudens

Als zevenkampster was Maudens geplaatst voor de Spelen. Nu moet ze van nul beginnen om haar olympische kwalificatie af te dwingen. Maar zowel met de 4x400m-ploeg als individueel maakt ze kans op Tokio 2021. “Als ik goed genoeg loop, zal ik wellicht met de 4x400m-ploeg naar Tokio kunnen”, gelooft ze. “Vorig seizoen had ik de derde tijd in België op de 400m. Als ik bij de eerste vier geraak, zal ik er wel bij zijn. Ik heb natuurlijk minder ervaring dan de rest. Maar ik kan zeker nog groeien.”

Uithouding opbouwen

“Om me individueel te plaatsen voor de Spelen zal ik op de worldranking genoeg punten moeten sprokkelen. Ik heb daar minder dan een jaar de tijd voor. Er worden daarvoor vijf wedstrijden in rekening genomen. Indoor kan ik punten verzamelen op het nationaal kampioenschap en de IFAM. Als ik dan outdoor nog een drietal wedstrijden kan doen, kom ik een heel eind”, vermoedt Maudens. “Op korte termijn zie ik in 2021 vooral veel mogelijkheden op de 400m. Om echt goed te worden op de 800m zal ik toch een jaartje nodig hebben om langzaam die uithouding op te bouwen.”

Bevrijding

Op mentaal vlak is de switch naar het lopen een bevrijding. “Lopen is gemakkelijk. Ik hoef niet te veel na te denken en ik kan gewoon goed trainen op iets wat ik graag doe. Dat is ook de reden waarom ik ben overgeschakeld. Ik voel me er heel goed bij. De variatie mis ik zeker niet. Lopers moeten trouwens wel meer doen dan alleen maar lopen: kracht, stabilisatie, sprongkracht enzovoort, het hoort er ook allemaal bij.”