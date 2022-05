Voorlopig nog geen Amerikaanse witte rook bij Rupel Boom: “Maar we zitten perfect op schema”

De timing voor de bekendmaking die de club deelde op haar website bleek in eerste instantie te voorbarig. “Vanuit Amerika is nooit gesproken over een deadline”, klinkt het bij een bron die het overnameproces van dichtbij opvolgt. “De financiële juristen zijn volop aan het werk, maar het vraagt allemaal wat tijd. De communicatie met de Amerikanen verloopt wel vlot, maar er is nu eenmaal een tijdsverschil en alles gebeurt heel grondig. Zo moeten er tussendoor ook nog Spaanse documenten worden vertaald.”

“Wat ons betreft zitten we nog perfect op schema. Een richtdatum? Volgende week kan alles finaal zijn, maar net zo goed is het een week later. Het belangrijkste is dat alles duidelijk is voor de betrokken partijen, want het gaat toch nog altijd over een aanzienlijke geldsom. We communiceren zodra alles rond is.”

Louis De Vries

Een naam die wel nadrukkelijk genoemd wordt in het proces is die van Louis De Vries. De voormalige makelaar en ex-eigenaar en voorzitter van Sporting Lokeren treedt als verbindingsman op van het Amerikaanse Marketingbureau dat werkt in opdracht van de nieuwe eigenaars. En daar zou het ook bij blijven. Volgens onze informatie zal De Vries geen enkele uitvoerende functie op zich nemen.

Sportieve toekomst

Hoe de spelerskern en de sportieve staf van de Steenbakkers er bij de start van de voorbereiding zullen uit zien, is momenteel dus nog koffiedik kijken. “Ik sprak vorige week met een aantal mensen over de sportieve toekomst, maar sindsdien hoorde ik ook niets meer”, zegt trainer en huidig sportief verantwoordelijke Steven De Groot. “Voorlopig wacht ook ik dus nog even af, maar het spreekt voor zich dat alle betrokken partijen, ook de spelers die nog in gesprek zijn, gebaat zijn bij een snelle beslissing in deze fase.”