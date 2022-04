Voorhistorische 9-4-zege zet Sottegemse poort naar eerste provinciale ver open: “Spektakel van bovenste plank”

Tweede provinciale BIs de beslissing in tweede provinciale B nu eindelijk gevallen? Na de voorhistorische zege tegen Burst en het verlies van concurrent Borsbeke heeft Sottegem een kloof van vier punten geslagen in het klassement. Met nog vier wedstrijden voor de boeg hebben de blauwhemden het heft nu volledig in eigen handen. Op zondag 24 april kan de beslissing vallen in de thuismatch tegen Meerbeke en laat dat nu toevallig net de datum zijn dat SV Sottegem precies honderd jaar bestaat. Op een mooiere manier kan je geen geschiedenis schrijven.

Dat voetbal een feest kan zijn, dat hebben ze in Erwetegem dit seizoen al meermaals mogen ervaren. Maar dertien doelpunten op een koude zaterdagavond geserveerd krijgen, daar krijgt het voetbalgekke Sottegem het wel heel warm van. “Wat we voor de rust getoond hebben, was spektakel van de bovenste plank. Ik heb mijn ploeg dit seizoen al heel wat knappe dingen zien doen, maar onze eerste helft was gewoon fenomenaal. Dit was het beste dat ik van mijn jongens al gezien had. Die 5-1 bij de rust spreekt dan ook boekdelen”, blikt coach Koen Vanden Houten terug.

Met hattricks van Tibo Van de Walle en Klaas Janssens maakte Sottegem brandhout van Burst, toch niet de minste tegenstander. “De honger bij ons is gigantisch groot. Dat voel je aan alles. Na de rust heb ik al mijn wissels opgebruikt en verloren we daardoor wat aan gestalte. Dat zorgde ervoor dat we op stilstaande fases enkele tegendoelpunten slikten. Maar zwaar til ik daar niet aan. Ik win liever met zulke cijfers die het publiek doen smullen dan met het kleinste verschil”, aldus Vanden Houten.

Voetjes op grond

De al mooie zaterdagavond werd zondag nog mooier dankzij het verlies van rechtstreeks concurrent Borsbeke op het veld van Zeveren. Tussen de twee titelfavorieten gaapt nu een kloof van vier punten en dat was maanden geleden. “Drie van de vier matchen winnen en het is binnen. Maar we moeten de voetjes op de grond houden, want zondag wacht de lastige verplaatsing naar Geraardsbergen en nadien ontvangen we Zeveren thuis. De buit is nog niet binnen, maar we hebben nu echt wel een grote stap in de goede richting gezet. De druk ligt nu nog meer bij Borsbeke. Zij kunnen zich nu echt geen uitschuiver meer veroorloven. Ik sta liever helemaal bovenaan dan in de achtervolging te moeten gaan”, weet Vanden Houten.