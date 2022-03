Voorde-Appelterre lijdt eerste puntenverlies in vier matchen: “Onze momenten niet gepakt”

Na drie zeges op rij was het vertrouwen groot bij Voorde-Appelterre om ook op het veld van viceleider Lebbeke, dat al zeven matchen op rij ongeslagen was, wat te kunnen gaan rapen. “Maar helaas bleven we voor de rust onder ons normale niveau. We gingen te makkelijk mee in het spel van Lebbeke. Dat spel is erop gericht om veel de lange bal te spelen en het duel op te zoeken. Dat dit niet ons spel is, is eens te meer gebleken. Wij moeten het van het verzorgde voetbal hebben en hebben dat voor de pauze verzuimd te brengen. Gelukkig konden we met een kleine achterstand de rust ingaan, want het had net zo goed 2-0 kunnen geweest zijn”, blikt coach Bart De Durpel terug.

Na de rust kantelde de wedstrijd en werd Voorde-Appelterre de betere ploeg. De doelpunten vielen echter aan de overkant. “We hebben na de pauze de match echt gedomineerd. Het verschil was dat de thuisploeg haar momenten wel greep, terwijl wij dat niet deden. Daarin zat hem het verschil tussen winst en verlies. Een spijtige zaak voor ons, want we zaten in een goede flow en die wilden we aanhouden voor de topper van volgende week tegen Oostkamp. Daar gingen we in de heenmatch met 3-2 onderuit nadat we drie keer in eigen voet schoten. We hebben dus nog wat goed te maken tegen de leider”, meent De Durpel.

Veertig punten

Met momenteel 34 punten op de teller en nog vijf matchen te gaan, heeft Voorde-Appelterre dit seizoen nog maar weinig te winnen of te verliezen. “Maar ik zou toch graag het seizoen eindigen met 40 punten. Alles wat nu nog komt moet een leerschool zijn voor mijn nog jonge ploeg. Als ik zie dat ik tegen Lebbeke met een verdediging speel van allemaal prille twintigers of jonger, dan kunnen we alleen maar zeggen dat die jongens daar de volgende jaren de vruchten van zullen plukken. Met daar de ervaring bij van de nieuwkomers moeten we aan maturiteit winnen”, aldus de Voordse T1.