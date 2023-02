Voorde-Appelterre is leider af na pijnlijke verliespartij in topper: “We hebben gewoon pech gehad”

“Een snelle achterstand die in het voordeel van Overijse speelde”, opende Bart De Durpel zijn relaas. “De thuisploeg liet het balbezit aan ons. Ik denk dat we over de volledige wedstrijd 75 procent balbezit hadden. Het was voor Overijse eigenlijk constant achter de bal lopen, maar net als de voorbije weken lieten we na om onze kansen af te maken. Dat gebrek aan efficiëntie is het enige wat ik mijn ploeg kan verwijten, want voor de rest speelden we een prima match. Een match die ook doet geloven dat de strijd nog lang niet over is. De cijfers zeggen het misschien niet, maar we hebben zaterdagavond getoond tot wat we in staat zijn. Als je weet dat ook het tweede doelpunt valt na een afgeweken bal, dan hebben we gewoon pech gehad. Op zo’n manier verlies je echt geen twee keer op een seizoen”, aldus De Durpel.