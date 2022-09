Voorde-Appelterre blijft leider en is enige ploeg in nationale reeksen zonder tegendoelpunt: “Maar geen sprake van euforie”

Geen Malik De Drie bij Voorde-Appelterre wegens een enkelblessure en dus verscheen nieuwkomer Michiel Lepage voor het eerst aan de aftrap bij de roodhemden. De bezoekers waren van bij de aftrap baas, maar hadden het lastige met de vijfmansdefensie die Eppegem had neergepoot. “Ik moet mijn jongens feliciteren voor het geduld dat ze getoond hebben. Met de rust stond de brilscore nog op het bord, maar we zijn ons spel blijven spelen en hebben na de pauze de kloof kunnen slaan”, blikt een tevreden coach Bart De Durpel terug.

Opnieuw was het Gil Figys - die al in elke wedstrijd scoorde - die met zijn vierde doelpunt van het seizoen de debatten opende. Spitsen Movoto en Lepage zorgden er binnen de twintig minuten na het openingsdoelpunt voor dat de verdiende en duidelijke 0-3 op het bord kwam. “De beste wedstrijd die we dit seizoen al gespeeld hebben”, vond De Durpel. “Het plaatje klopte, we geven zo goed als geen kansen weg en we worden niet overmoedig als het eerste doelpunt uitblijft. Deze ploeg toont heel veel maturiteit en dat is als coach natuurlijk prettig om te zien.”