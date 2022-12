Voorbode voor meer afgelastingen? Cappellen-Lille gaat niet door wegens onbespeelbaar terrein: “Hierop voetballen was om problemen vragen”

Vrijdagavond stond in Cappellen de vooruitgeschoven wedstrijd van de zestiende speeldag tegen Lille geprogrammeerd. Op vraag van de thuisploeg werd het terrein in de namiddag echter al gekeurd en daarbij stelde scheidsrechter Ruben Calluy vast dat het onbespeelbaar was. Zo mogen beide ploegen al vervroegd de winterstop in en rest alleen nog de vraag wie hen daar dit weekend nog in volgt?

Voor Cappellen-coach Tom Schipper was het uitstel alvast een logische zaak. “Op dat veld voetballen was om problemen vragen”, zegt hij. “Donderdagavond hebben we er nog op getraind, maar toen al was het kantje boordje. Als je dan een wedstrijd moet spelen aan een hoge intensiteit is het een kwestie van tijd vooraleer iemand een blessure oploopt. Een enkel omslaan, slecht neerkomen op zo’n bevroren veld, er hoefde weinig te gebeuren om veel miserie te veroorzaken en dan is dit gewoon een logische en de beste beslissing.”

Respect

En mooi op tijd in tegenstelling tot de wedstrijd tussen Olsa Brakel en Jong Cercle? “Zonder mij uit te spreken over die situatie hebben wij als Cappellen vooral zelf snel geschakeld”, aldus Schipper. “Donderdagavond al contacteerde ik mijn collega van Lille (Kris De Backer red.) om de situatie uit te leggen. Hij toonde natuurlijk begrip en daarop vroegen we bij de voetbalbond ook een tijdige keuring aan. Die gebeurde volgens plan en de uitkomst is wat ze is. Dat we zelf het initiatief namen om dit te regelen, vonden we logisch. Dat is een teken van respect naar alle betrokken partijen toe.”

Fier

En zo gaat Cappellen dus vervroegd de winterstop in. Extra rust is dan altijd welkom, maar daar staat tegenover dat de wedstrijd begin volgend jaar moet worden ingepland. “Niets aan te doen”, zegt Schipper. “Spelen was onmogelijk en moet je je daar bij neerleggen. Of we de winterstop met een goed gevoel in gaan? Ik denk dat we heel fier mogen zijn op wat Cappellen presteerde in 2022. Er was de match voor promotie tegen Eendracht Aalst vorig seizoen en recent nog de galawedstrijd in de zestiende finales van de beker van België tegen Union. Tel daar een mooi rapport in de competitie bij en dan weet je dat het, hoewel het de ambitie moet zijn, moeilijk wordt om dat in 2023 te herhalen.”

Geen transfers

“Transfers tijdens de winterstop hoeven in elk geval niet worden verwacht. Dat is niet hoe doorgaans wordt gewerkt bij Cappellen. In plaats daarvan maken we nu al stilaan werk van volgend seizoen en lopen de gesprekken met kandidaat-opvolgers van sportief verantwoordelijke Koen Schockaert die naar Lierse vertrok.“