Vooral KVV Zelzate tevreden met 2-2-gelijkspel tegen OLSA Brakel

KVV Zelzate en OLSA Brakel hielden het op een gelijkspel. Na minder dan een uur moest Zelzate met tien verder na een tweede gele kaart voor Bram Naert. Vooral de thuisploeg was na afloop tevreden met het gelijkspel. In de eerste helft had OLSA Brakel een licht overwicht, maar qua kansen lag het in evenwicht.

Vroeg in de wedstrijd kwam de thuisploeg al met de schrik vrij toen doelman Van Rie na een te korte terugspeelbal buiten de zestien redding moest brengen bij een schot van Van Eerstvelde. Toch klom Brakel op voorsprong toen Thissen de zestien indook en Naert hem van de sokken liep. Habbas nam zijn verantwoordelijkheid en bracht zijn ploeg vanop de stip op voorsprong. Brakel had meer balbezit en domineerde, maar Zelzate deelde via Flamant en Otte wel prikjes uit. Pas op slag van rust stelde Zelzate gelijk. Nyarko gooide de bal in het pak, de bal werd verlengd en Otte kon de bal niet klemmen. Zwart was er als de kippen bij en liet Kabera scoren .

Tweede helft

Na de rust leek de uitsluiting van Naert de rode loper voor Brakel uit te rollen. Grootaert kopte evenwel een afgeweken voorzet van Flamant in doel. Grootaert vond dat er al bij al een logisch gelijkspel op het bord kwam. “In de eerste helft had Brakel wel vaker de bal, maar wij waren toch even gevaarlijk. Na de rust wordt het natuurlijk een ander verhaal na de uitsluiting van Bram Naert. Maar met tien tegen elf hebben we toch geknokt voor elke bal. De 2-1 deed natuurlijk veel deugd, maar het werd moeilijk om alles te belopen. Toch hadden wij nog de kans om de 3-1 te scoren en net daarom vind ik dat we dat punt zeker verdiend hebben. We hebben ook geknokt voor elke meter en houden zeker geen slecht gevoel over aan deze wedstrijd.”

Ontgoocheling

Brakel slaagde er nog in om gelijk te stellen, maar meer zat er ook niet in. Bram Van Eerstvelde scoorde voor de tweede week op rij. Dit keer met een fraaie krul. Bij hem overheerste de ontgoocheling. “Na die uitsluiting kregen we het gevoel dat we voor de tweede week op rij de drie punten op zak zouden steken. Op dit kleine veld was het evenwel niet makkelijk om dat mannetje meer in kansen of doelpunten te vertalen. Ik vind dat we de drie punten verdienen en bij mij haalt de ontgoocheling het op de tevredenheid.”