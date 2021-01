Voor Sanne Cant mocht het niet zijn, Suzanne Verhoeven keerde wel tevreden naar huis

Twaalfvoudig Belgisch kampioene Sanne Cant begon uitstekend aan het WK. Op de paardenrenbaan van Oostende ging ze als tweede naar de eerste bocht, maar titelverdediger Ceylin del Carmen Alvarado schoof onderuit. Cant kon haar niet ontwijken en viel ook. “Toch was ik na die schuiver vrij snel weg, maar bij de eerste passage in het zand sloeg ik weer tegen de grond”, rilde Cant. “Een renster naast mij kwam ten val en nam me mee waardoor ik over de kop sloeg. Met andere woorden: het mocht vandaag niet zijn. Toch heb ik nog vrij lang voor plek vier gestreden, maar in de voorlaatste ronde kreeg ik een kou te pakken. Vooraf wist ik dat alles moest meezitten, maar dat was niet het geval. Nochtans was ik in orde.”