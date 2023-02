Voor opvolging van trainer Bert Dhont kiest Petegem relatief onbekende Fabian Duyck: “Zelfde niveau halen een uitdaging!”

Fabian Duyck (54) zal volgend seizoen bij tweedenationaler Sparta Petegem Bert Dhont als hoofdtrainer opvolgen. Hij komt over van de West-Vlaamse eersteprovincialer Deerlijk Sport. Petegem wordt zijn eerste club als T1 in het nationale amateurvoetbal.

Met andere woorden: de sportieve cel van de titelverdediger in tweede A kiest voor een onbekende naam in het nationale voetbal. In het nationale jeugdvoetbal heeft hij wel trainerservaring, in het internationale voetbal ook. “Ik heb drie jaar als verantwoordelijke voor het olympisch team in Saoedi-Arabië gewerkt”, verduidelijkt de man uit Beveren-Leie. “Bij mijn terugkeer nam ik over bij Deerlijk nadat Piet Verschelde er opstapte. We hebben toen wel nog wat punten gepakt, maar de degradatie ontlopen lukte niet meer.”

Toen kwam het coronaseizoen 2020-21. Die competitie werd begin oktober, na amper vijf speeldagen, stilgelegd en niet hernomen. Vorig seizoen slaagde Duyck erin Deerlijk via de eindronde opnieuw naar eerste provinciale te loodsen. In deze competitie draait de club rustig mee in de linkerkolom van het klassement. Het eerste periodekampioenschap sloot Deerlijk als tweede af, de tweede periode verloopt iets moeizamer, maar de club staat in het algemeen klassement nog altijd vijfde. Dus met uitzicht op een eindrondeticket.

Stabiliteit

“Deerlijk vraag geen licentie voor nationaal voetbal aan”, gaat Duyck verder. “Als coach wil je zo hoog mogelijk eindigen en promoveren. Inderdaad, ik weet het, Sparta Petegem vraagt geen licentie voor eerste nationale aan en kan dus ook niet promoveren. Het is een stabiele en warme club, dat sprak me aan. Net als de visie van de club. Veel verloop van spelers is er niet. Regelmatig krijgen jongeren kansen om door te stromen naar de A-kern. Sommige spelers zijn me niet helemaal onbekend. Bij de jeugd van Club Brugge heb ik gewerkt met doelman Tom Vandenbossche en met kapitein Davy Joye.”

Voor Duyck, bediende bij de Watergroep, wordt het een hele uitdaging om de groen-zwarten volgend seizoen weer naar de top vijf te loodsen. Petegem pakte vorig seizoen de titel en is ook nu weer in strijd om de oppergaai. “Hetzelfde niveau bereiken wordt een grote uitdaging”, beseft de West-Vlaming die grote schoenen moet vullen.