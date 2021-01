Voor de carrière van Lorenzo ruilde de familie Masciarelli Italië voor de Vlaamse Ardennen

Lorenzo Masciarelli verdedigt al een tijdje de kleuren van Bert Containers-Pauwels Sauzen, het jeugdteam van manager Jurgen Mettepenningen. “Als eerstejaarsnieuweling ben ik naar België gekomen”, blikt de zeventienjarige veldrijder terug. “In Gavere reed ik mijn eerste cross. Mario De Clercq loodste me naar zijn ploeg. In die periode ging ik altijd over en weer van Italië naar België. Vorige winter kwam ik met mijn vader hier wonen. Deze winter verblijven we met de hele familie in een huis in de Broodstraat. Via mijn ploeg vond mijn vader een job. Zelf ga ik naar de wielerschool in Oudenaarde waar ik een opleiding fietshersteller volg. Aan een andere school volg ik lessen Nederlands. Ik begrijp al iets, maar Nederlands praten lukt nog niet goed.”

Vierde op kampioenschap

Terwijl de Belgische leeftijdsgenoten van Lorenzo Masciarelli sedert de veldrit van 24 oktober in Ruddervoorde op hun crosshonger blijven zitten kon de Italiaan wel een aantal wedstrijden rijden. Zo sloot hij de Wereldbekermanche in het Tsjechische Tabor als tweede af, kon hij enkele crossen in eigen land afwerken en werd hij vierde op het Italiaans kampioenschap in Lecce. “Door een val in de slotronde een teleurstellende vierde plaats”, zucht Masciarelli. “Iemand voor mij ging onderuit, ik kon hem niet meer ontwijken. Toch sprong ik snel weer op de fiets, maar ik moest opnieuw afstappen om mijn ketting op te leggen. Ik viel terug naar de vijfde plaats en kon op de snelle omloop slechts één renner meer passeren.”

Italiaanse nationale selectie

Even nadien kwam een nieuwe ontgoocheling: de schrapping van het WK veldrijden voor junioren. Dus moet ook Lorenzo Masciarelli nieuwe doelen stellen. “Ik heb meer crossen gereden dan de Belgen, maar uiteraard had ik gehoopt in Oostende het WK te kunnen rijden”, besluit Masciarelli. “Nu probeer ik zonder intensief te trainen mijn conditie te onderhouden, daarna trek ik naar de weg. Met de ambitie een plaatsje te veroveren in de Italiaanse selectie. Ik vermoed dat het Italiaans wegkampioenschap heel belangrijk zal zijn om tot die nationale ploeg door te stoten.”