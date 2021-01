Voor Alicia Franck is Flandriencross in Hamme thuiswedstrijd: “Op mijn twaalfde aan de Mirabrug recreatief beginnen mountainbiken”

VELDRIJDEN VROUWEN ELITENa het brons op het BK in Meulebeke sloeg Alicia Franck de Zilvermeercross over. Dit weekend werkt ze de Flandriencross in Hamme én de Wereldbekerfinale in Overijse af. Twee prikkels voor het WK in Oostende van zaterdag 30 januari.

“Ook al was de Zilvermeercross in Mol met het oog op het WK interessant, ik liet bewust die wedstrijd passeren”, verduidelijkt Alicia Franck. “In de kerstperiode was het druk. Dat ging gepaard met een beetje conditieverlies. Vandaar dat ik acht dagen goed trainde. Dat doe ik liefst zonder wedstrijd. Omdat ik goed wil zijn als ik ergens start. Gewoon het startgeld, als het er al is, opstrijken is niet mijn ding.”

“Ik had een stage in Spanje kunnen inlassen, maar dat risico nam ik niet”, aldus nog Franck. “Het weer was hier vorige week wel heel slecht. Vorige week donderdag trok ik op training richting Gent en Oudenaarde, maar kwam ik volledig verkleumd thuis. Afgelopen zaterdag liet ik me niet verrassen. Ik vertrok wat vroeger op training, voor de sneeuw was ik thuis. Deze week is het veel beter weer om te trainen.”

Crosstraining in Lokeren

Woensdag laste Franck een crosstraining in. Ze trok naar het parkoers van de Rapencross in Lokeren. “Dat toertje is vrij kort, maar er steekt een beetje van alles in: technisch, een heuveltje, wat zand”, gaat de 26-jarige renster van Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini voort. “Soms trek ik naar Lichtaart voor een crosstraining. Daar is het beter, maar je moet wat meeval hebben met het verkeer om er binnen het uur te geraken.”

Geen schrik van dubbel weekend

Voor Franck staat zaterdag een korte trip naar Hamme op het programma. De Flandriencross is voor haar team niet onbelangrijk. “Ploegleider Eddy Van Bunder woont in Hamme en werkt mee aan de opbouw van de omloop”, vermoedt Franck. “Sponsor Alphamotorhomes is uit Temse. Voor mij en m’n ploegmaats is de Flandriencross een thuiswedstrijd. Er komt voor mij ook nostalgie bij kijken. Toen ik twaalf jaar was, begon ik aan de Mirabrug recreatief te mountainbiken. Al reed ik de cross in Hamme nog niet veel, de omgeving ken ik goed”, besluit Franck. “Zondag doe ik ook de Wereldbeker in Overijse. Daar heb ik vorig jaar afgezien. Schrik van een dubbel weekend heb ik niet, maar met Overijse op dag twee wordt het zwaar.”