Voetbalsprookje in de maak? SV Sottegem bestaat zondag 100 jaar en kan titel pakken: “Promotie missen zou enorme ontgoocheling zijn”

Voetbal Tweede provinciale BAls voetbalsprookjes überhaupt bestaan, dan worden ze ongetwijfeld komende zondag in Zottegem geschreven. De traditierijke club bestaat die dag precies 100 jaar en kan op exact dezelfde dag ook de promotie vieren naar eerste provinciale. Voorwaarde is wel dat SV Sottegem dan beter moet doen dan rechtstreeks concurrent Borsbeke. Is dit niet het geval, dan valt de beslissing sowieso op de slotspeeldag in een onderling duel. Of hoe een sprookje kan uitdraaien op een thriller.

Even terug in de tijd. De club werd opgericht op 24 april 1922 als Sportvereniging Sottegem en sloot zich enkele maanden later aan bij de Belgische Voetbalbond. KSV Sottegem is daarmee één van de oudste clubs in Oost-Vlaanderen en trad in haar beginjaren geruime tijd aan in de provinciale reeksen. In 1957 promoveerde Sottegem voor het eerst naar de nationale reeksen. De meest beroemde speler en trainer die KSV Sottegem in haar rangen had, was ongetwijfeld Urbain Braems. Vijf jaar lang fungeerde Braems als trainer, nadat hij er in de jaren ‘50 ook als speler debuteerde. In 1969 pakte Sottegem de titel in derde klasse onder leiding van de succescoach. Jaren later werd Braems ereburger van de stad Zottegem, een titel die hij trouwens ook heeft gekregen in het Turkse Trabzon voor zijn prestaties bij Trabzonspor.

Gloriejaren

De gloriejaren van de club werden nog meer luister bijgezet met twee opeenvolgende bekercampagnes. In het kampioenenjaar in derde werd in de achtste finales van de beker gewonnen van de grote buur La Gantoise en KSV Sottegem kon zich opmaken voor een bezoek aan het Astridpark om RSC Anderlecht partij te geven. Sottegem kwam 1-2 voor maar verloor uiteindelijk met 5-2, na drie doelpunten van Jan Mulder.

Volledig scherm Een legendarisch beeld uit 1968 van tweedeklasser Sottegem op bezoek bij Anderlecht voor de kwartfinale van de beker van België. Sottegem kwam op voorsprong, maar verloor uiteindelijk na een hattrick van Jan Mulder. © RV

Grote namen

Het verblijf in tweede klasse duurde uiteindelijk slechts twee jaar, mede door interne strubbelingen. Daarna pendelde Sottegem voornamelijk tussen derde en vierde klasse, al ging dat niet zonder slag of stoot. Verschillende malen werd ook gedegradeerd naar de provinciale reeksen. Een even opvallende als kortstondige periode was er in 1993 voor Jean-Marie Pfaff die zijn eerste stappen als hoofdtrainer zette bij de toenmalige eersteprovincialer. Andere bekende namen in de clubgeschiedenis waren onder meer de Joegoslavisch international Zlatko Dracic, Rode Duivels Johnny Thio en Danny Veyt en jeugdproducten als Nico Broeckaert, Koen De Vleeschauwer, Tim Matthys en huidig Deinze-spits Lennart Mertens.

In 2010 werd de situatie pas echt bijzonder penibel voor SV Sottegem toen naast een degradatie ook een financiële kater de kop opstak. Door het wanbeleid van het toenmalige clubbestuur hing de toekomst van de club lange tijd aan een zijden draadje. Dankzij onder meer de hulp van de loyale fans van de club, en dat zijn er bij Sottegem met de Egmont Army best veel, en onder impuls van huidige voorzitter Didier De Baere werd een schrapping vermeden.

Quote Hier gaan geen jongens meer spelen die we in tweede nationale halen, maar we kiezen voor voetbal­lers van rond de Zottegemse kerktoren Didier De Baere (voorzitter SV Sottegem)

“We hebben vanaf toen het roer compleet omgedraaid qua beleid. Hier gaan geen jongens meer spelen die we in tweede nationale halen, maar we kiezen voor voetballers van rond de Zottegemse kerktoren. Van de huidige 22 kernspelers hebben er vijftien hun jeugdopleiding bij SV Sottegem genoten. Zottegem is een pendelstad, geen industriestad. Hier staat geen mecenas klaar met een grote zak geld. Door te kiezen voor jongens uit de streek trekken we ook hun entourage aan. Dat is mee het succes van de grote supportersschare die we hebben. Samen met uiteraard de traditie van onze club”, aldus voorzitter De Baere.

De competitie is ondertussen 28 wedstrijden ver. Zestien matchen daarvan stond Sottegem aan kop, twaalf keer stond Borsbeke aan de leiding. Nooit was de kloof tussen beide ploegen groter dan vier punten. “De promotie nu nog missen zou voor ons een enorme ontgoocheling betekenen. Ik verwacht zelf niet dat zondag tegen Osta Meerbeke (aftrap om 15 uur) al de beslissing valt, maar je weet het maar nooit. Ik ga ervan uit dat de onderlinge strijd van volgende week zal bepalen wie de titel pakt. Met de transfers die we realiseerden, zijn we in ieder geval klaar voor eerste provinciale”, besluit De Baere.

