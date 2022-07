Voetballer Laurenz Simoens met succes in de ring: “Boksen is een geweldige uitlaatklep”

Op de sociale media postte Laurenz Simoens een filmpje van zijn kamp dit weekend. Het verhaal daarachter is zeer merkwaardig. “Mensen kennen me uiteraard vooral als voetballer. Op het veld kom ik uit voor Westhoek in tweede amateur, in de zaal speelde ik het voorbije seizoen bij topklasser Lier. Daarnaast heb ik me steeds geïnteresseerd in het boksen. Het is een geweldige uitlaatklep. Ik kan de voetballiefhebbers geruststellen, die sport blijft prioritair. Boksen is een fantastische aanvulling in het tussenseizoen. Het zorgt ervoor dat ik topfit blijf. Op mijn vijftiende maakte ik kennis met de sport. Ik kon meetrainen met Sergei Ballegeer. Ik kreeg meteen de smaak te pakken. In het boksen hangt alles gewoon van jezelf af. Voor de match is er een speciale stress, zelfs een zekere angst. Die is niet altijd leuk, maar het gevoel na een kamp is onbeschrijfelijk. Omwille van corona werden veel kampen de voorbije twee jaar afgelast. Sergei Ballegeer wou ons nu de kans geven om toch te boksen. Ik weet dat ik het tegen een Oostendenaar opnam, maar ik weet echt niet tegen wie. Na één minuut was het duel voorbij. Een nieuwe kamp heb ik niet in het vooruitzicht. Vanaf nu gaat de focus weer naar het voetbal.”