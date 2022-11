Voetbalbond schorst hoofdtrainer RC Harelbeke en twee medewerkers voor drie, vijf en acht maanden

Het Disciplinair Comité van Voetbal Vlaanderen sprak begin deze week een reeks lange schorsingen uit. Hoofdtrainer Bruno Derveaux moet tot 31 januari 2023 uit de neutrale zone blijven. Kenneth Ameye is tot 31 maart geschorst, Johan Toye tot 30 juni 2023. Op basis van een verslag dat scheidsrechter Jari Van Laere na de verloren thuismatch tegen FC Gullegem (0-4) twee weken geleden opmaakte. Trainer Derveaux doet het verhaal. “Tijdens de wedstrijd was er helemaal geen discussie”, begint Derveaux. “De medewerkers van de club vonden wel dat de scheidsrechter hautain deed. Hij vond dat de vloer in zijn kleedkamer vuil was. Het Forestierstadion is oud. In die cabine lekte ooit een radiator van de verwarming. Die bruine plekken krijg je niet meer weg. Die dag was het negentien graden. Toch vond de scheidsrechter dat het in zijn kleedkamer te koud was. Hij stelde een verslag op tegen de club. Onze begeleider van het trio arbiters kwam met dat verhaal bij mij. Hij zag het niet zitten om met die man iets te gaan eten. Waarbij ik suggereerde dat een andere medewerker van de club die taak van hem zou overnemen.”