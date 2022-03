Vlotte zege voor dominant Bocholt VV

Maxime Soulet start als één van de favorieten in de hoogstaan­de Porsche Carrera Cup Benelux

Na zijn vertrek bij Bentley in 2020 was het voor de snelle man uit Ukkel, Maxime Soulet even zoeken. Nu is hij echter terug met een mooi programma. Soulet start in de Porsche Carrera Cup Benelux en dat zeker niet zonder ambitie. Soulet doet het met August Porsche Addiction, een relatief jong team met basis in het Waals-Brabantse Ohain.

