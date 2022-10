Vlotte kwalificatie voor Alex Stein en Limburg United tegen Bergen: “We controleerden en speelden een sterke tweede helft”

basketbal beker van belgiëIn de heenwedstrijd van de achtste finales van de Beker van België werd het vrijdagavond 87-87 in Bergen. Zondagnamiddag moest in de Alverberg de klus worden geklaard. Limburg United kreeg het niet onder de markt in het eerste quarter en had even een dipje naar het einde van de eerste helft. Toch bleef er een kloof op het bord flikkeren en na een uitstekende tweede helft werd het een ruime 80-59-overwinning.

Bezoekende coach Vedran Bosnic was kort in zijn analyse. “We hebben gevochten, maar in twee wedstrijden was dit United duidelijk een klasse sterker. Heb je hun kern gezien? Ik moet het doen met acht spelers. Positief is dat we sinds de competitienederlaag hier in Hasselt enorme progressie hebben geboekt. Ik ben tevreden over mijn jongens. Als de tegenstander sterker is moet je dat ook durven onder ogen zien.”

Coach Westphalen tevreden met de kwalificatie

“Op basis van onze tweede helft stoten we zeker verdiend naar de kwartfinales”, stelde Unitedcoach Raymond Westphalen. “In de laatste minuten van de eerste helft vielen we stil. Er was een kloof van zestien punten en even kwam die verslapping. Bij de rust bleef alles nog mogelijk. Gelukkig speelden we uitstekend na de rust. De twaalf jongens die tot de selectie horen weten wat ik van hun verwacht. Opnieuw is gebleken dat de bankzitters klaar zijn om hun rol te vervullen. Quentin Serron viel uit met een enkelletsel. Hopelijk valt het mee. We blijven uitstekend op dreef en kijken uit naar vrijdag met de komst van Kangoeroes Mechelen. In de kwartfinales van de BVB zal het waarschijnlijk een duel gaan worden met Oostende. De West-Vlamingen moeten eerst nog Melsele uitschakelen. Mooie affiche waar heel Limburg zal naar uitkijken”, besluit Westphalen.

Sublieme Alex Stein

“Vrijdagavond in Bergen lieten we steekjes vallen en moesten tevreden zijn met een gelijke stand”, stelde een sublieme Alex Stein. “In onze vertrouwde Alverberg kunnen we altijd iets meer. Toch kon Bergen sterk aanklampen in het eerste quarter. Dan sloegen we een ruime kloof en even kon Bergen terugvechten, maar uiteindelijk behielden we de controle over de partij. Na de rust schakelden we een versnelling hoger en speelden uitstekend basketbal. Het werd dan ook een ruime overwinning en al bij al een vlotte kwalificatie.”

Kangoeroes Mechelen

“We zijn een sterk team waar iedereen voor iedereen wil knokken”, vervolgt de Amerikaanse spelverdeler, die overkwam uit Luxemburg. “Vrijdagavond is er weer de competitie. Na vier wedstrijden zijn we nog steeds ongeslagen en dat willen we zo houden met de komst van Kangoeroes Mechelen. Een speciale wedstrijd? Inderdaad. Het team bracht mij op de hoogte. Hun coach Kristof Michiels was bij Limburg aan de slag en krijger Wen Mukubu is een ex-lieveling van het publiek. Ik heb ze dit seizoen enkele keren aan het werk gezien. Kangoeroes is een sterk team. Een echte waardemeter voor ons. Hopelijk kan Serron aantreden, want zijn ervaring is belangrijk voor het team. Ach, we moeten van niemand schrik hebben. Trachten ons eigen spel op te leggen en in defense alert blijven”, besluit Stein.

LIMBURG United: De Zeeuw 17, Stein 16, Delalieux 12, Desiron 10, Serron 9, Hammonds 8, Dedroog 4, Lesuisse 2, Ceyssens 2, Lambot en Dammen 0.

BERGEN: Harris 15, Vrabac 13, Mintigo 10, Mortant 8, Neri 7, Gavrilovic 4, Braxton 2, Zubac en Thielemans 0.