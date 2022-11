Vlotte bekerloting voor RSCA en FT Antwerpen, leuke affiche voor Herentals en Hamme

In drie duels staan eersteklassers tegenover elkaar. In die drie gevallen gaat het ook om open duels. De confrontatie tussen Real Herentals en Châtelet is alleszins de blikvanger van deze 1/8 finale. Real staat momenteel op de vijfde plaats, Châtelet op de zesde plaats. Beide opponenten hebben de uitgesproken ambitie om de top vier te halen. Hasselt (negende plaats) is thuis zeker niet kansloos tegen het wispelturige Charleroi (vierde plaats). Ook de wedstrijd tussen nieuwkomer ARB Hamme en Krijnen Malle kan alle kanten uitgaan. In de rangschikking is er tussen beide ploegen momenteel slechts drie punten verschil. Coach Kristof Vermeir van Hamme kon leven met de loting. “Het is alleszins een leuke bekerloting met een open karakter. Beide ploegen ontlopen elkaar niet veel in de competitie. Het thuisvoordeel kan helpen. Het is zeker en vast een duel, waarin we moeten geloven in onze kansen.”