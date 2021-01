Vlotscorende Michiel Ahyi zet met Roeselare belangrijke stap richting bekerfinale: “Collectief sterke prestatie”

Beide ploegen hadden zaterdag personeelsproblemen. Bij Knack waren beide middenmannen Coolman en Huhmann nog niet inzetbaar omwille van corona, terwijl Tuerlinckx, D’Hulst en Fragkos nog niet helemaal wedstrijdklaar geraakten door het virus dat hen te pakken had. Maar zelfs zonder die basispionnen werden de Limburgers met een droge 3-0 wandelen gestuurd. “Het ging vlot”, reageert hoofdaanvaller MIchiel Ahyi na het bekerduel. “Als team serveerden we heel goed waardoor Achel nooit echt in de match kwam. We konden constant veel druk op de tegenstander zetten en ook aanvallend mochten we niet klagen. Iedereen zat lekker in de match bij ons en dus kunnen we terugblikken op een collectief sterke prestatie. Niet simpel aangezien we al twee weken in moeilijke omstandigheden moeten trainen met weinig fitte spelers.”

Zeventien punten

Ahyi deed Tuerlinckx eventjes vergeten met een sterke prestatie en zag zijn inspanningen beloond met zeventien punten. In de eerste set was de Nederlander zelfs goed voor negen scores. “Ja, aanvallend speelde ik vrij goed”, klinkt het. “Aan de opslaglijn kon het toch beter, want ik maakte te veel fouten. Misschien wilde ik het te veel forceren in dat onderdeel. Of ik de terugmatch ook weer zal spelen valt nog af te wachten. Het kan zijn dat Tuerlinckx nog niet helemaal fit is na een lange inactiviteit, maar wie weet, wil de coach hem matchritme laten opdoen. Ik hoop uiteraard dat ik in de basis start, maar ook als invaller sta ik helemaal klaar.”

Eerste bekerfinale?

Roeselare heeft volgende week in Achel aan twee sets genoeg om de bekerfinale te bereiken. Dat kan bijna niet meer mislopen? “We hebben in elk geval voor het meest gunstige scenario gezorgd en dus heb ik er alle vertrouwen in dat we de klus ook zullen klaren. Al weet je natuurlijk niet wat er nog kan gebeuren. Nog nooit bereikte ik een bekerfinale, dus is de motivatie des te groter om dat doel te bereiken. Het is iets waar ik echt naar uitkijk”, besluit de Nederlander.

