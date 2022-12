Vlot scorend SK Beveren mag zich niet laten vangen op diepgevroren betonveld in Virton, áls match al gespeeld wordt

Dat SK Beveren de weg naar de netten dit seizoen makkelijk kan vinden, is het understatement van de dag. De troepen van coach Wim De Decker scoorden in zeventien wedstrijden al 41 doelpunten. Een mooi gemiddelde van 2,41 goals per wedstrijd. Een record is dat vooralsnog niet. Vanaf seizoen 2000-2001 bekeken, komen de Leeuwen op een gedeelde vierde plaats. Tegen Virton kunnen ze hun productie nog wat aandikken, áls de match kan doorgaan.

Die plaats deelt SK Beveren met het Antwerp van seizoen 20006-2007 en het Eupen van 2015-2016. Helemaal bovenin vinden we het Lommel United uit 2010-2011. De Limburgers startten toen met maar liefst 46 doelpunten uit zeventien wedstrijden. Op plaats twee staan Eupen uit 2013-2014 en Union uit 2020-2021 met 42 doelpunten. Een garantie voor succes is het niet, want het vlot scorende Lommel miste net de promotie in 2011. OH Leuven wipte aan het eind nog over de Limburgers, waarna het toenmalige Waasland-Beveren in de play-offs te sterk bleek. Om het jaar af te sluiten als best scorend team ooit over 18 speeldagen, moet SK Beveren er dit weekend acht in het mandje leggen bij Virton. Virton speelt een kwakkelseizoen, maar dat lijkt toch te hoog gegrepen.

Is het veld wel bespeelbaar?

Coach Wim De Decker wil overigens zijn team behoeden voor gemakzucht tegen de voorlaatste in de stand. De omstandigheden zullen immers ongunstig zijn. De vrieskou is van de partij en mits sneeuwval kan het link worden op de grasmat van de profclub die het diepst in België ligt. Het veld doorstond de inspectie van donderdagmiddag, maar lijkt volgens beelden op Twitter redelijk onbespeelbaar. Het is vreemd dat men in Deinze niet zou kunnen spelen, maar in Virton -wat een harder klimaat heeft- wél.

“We gaan alleszins op afzondering”, gaf coach Wim De Decker al aan na de wedstrijd tegen Anderlecht. “Wellicht zullen onze spelers daar met de voeten in het slijk staan. Het is een gevaarlijke wedstrijd om verschillende redenen. Het is de allerlaatste voor een korte Kerstvakantie, het is tegen een team dat laag geklasseerd staat en het zal koud zijn. We gaan er alles aan doen om de focus van de spelers op die wedstrijd te houden zodat we niet voor verrassingen komen te staan.”