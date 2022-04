Vlamvo Vlamertinge staat op zucht van promotie naar tweede nationale: “We staan er altijd als het moet”

Heel wat scenario’s zijn mogelijk. Wint Gooik van Zele-Berlare, dan mag de Vlaams-Brabantse ploeg de kampioenstitel vieren. In alle andere scenario’s ligt Vlamvo Vlamertinge op vinkenslag. “We worden eerste, tweede of derde”, weet coach Kris Van Boxelaer. “Voor de match tegen Kruikenburg Ternat zijn we compleet. Zele-Berlare verloor vorige weekend in eigen provincie de finale van de Beker voor nationale ploegen tegen eerstenationaler Stekene met 3-2. Een heel sterk resultaat. Die ploeg is duidelijk in vorm. Maar wij ook. We wonnen vorige week met duidelijk verschil tegen Wingene. Voor ons was dat een sleutelmatch. Als we er moeten staan, staan we er. Wingene raakte niet verder dan 19 punten in één set, in de andere twee aan 15 en 11 punten.”

Rechtstreeks promoveren

In elk geval zal er zaterdagavond zowel in Gooik als Vlamertinge spanning in de lucht hangen. Bij Vlamvo wordt voor aanvang al gevierd. “De kampioenen bij de jeugd worden in de bloemetjes gezet, de bekerwinnaars ook”, gaat Van Boxelaer voort. “Hopelijk kunnen we na onze match het feest doortrekken. De ploeg die de zenuwen het best onder controle houdt, zal aan het langste eind trekken. Wij mikken in elk geval op rechtstreekse promotie. Via de titel of de tweede plaats. De derde in de eindstand moet via een eindronde proberen promoveren. Zelfs als we met 3-2 tegen Kruikenberg winnen, blijven we minstens tweede. Laat ons hopen dat we zaterdagavond mogen feesten. We mikken op een fantastisch einde. Ik denk wel dat we er ook zaterdagavond zullen staan.”