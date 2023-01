Vladi Van De Wiel (KSV Oudenaarde): “Sterk bezig met enkele jongens die zelfs nog geen rijbewijs hebben”

“Met onze jonge ploeg zijn we sterk bezig, we zitten in de goeie flow”, weet de 22-jarige Vladi Van De Wiel. “Sommige van onze spelers hebben nog niet eens een rijbewijs, maar ze doen het echt goed. Tegen Harelbeke wordt het een belangrijk duel. We gaan compact moeten staan en we moeten een beetje efficiënter zijn. Net voor de winterstop heb ik door een letsel de heenmatch in Harelbeke gemist. Op een hard bevroren veld speelden we 1-1. Zaterdagavond moeten we uitkijken voor de snelle flanken van de bezoekers. Wakker zijn is de opdracht.”