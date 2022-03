Vlad Van Mechelen wint Guido Reybrouck Classic: “Deze zege telt tien keer meer dan die in Turkije”

In Turkije kon Van Mechelen al eens winnen, maar de klassiekers in eigen land waren tot nog toe geen succes voor de tweedejaarsjunior van het Cannibal Team. Want 23ste in Kuurne-Brussel-Kuurne, twaalfde in Nokere Koerse. “Dus koos ik dit keer voor een andere aanpak”, vertelde Van Mechelen na de podiumceremonie. “In die twee andere Belgische UCI-koersen werd ik op tactisch vlak buitenspel gezet. Ik besloot de kat uit de boom te kijken. Tot halfkoers heb ik gewoon in het peloton gezeten. Een drietal raakte voorop. Dan kwam ik wel even meerijden om het gat te dichten.”

Negen vluchters

Net voor het aansnijden van de vier lokale ronden, circa dertig kilometer van het einde, glipten vier renners weg. Victor Hannes was de enige Belg, de Est Frank Ragilo vertegenwoordigde het Cannibal Team, Van Mechelens ploeg. Vrij snel pikten vijf renners bij de vier leiders aan. Onder hen twee Belgen: Sil Van Daele en Lars Vanden Heede. Van Mechelen was weer tactisch geflikt.

“Als ploeg zaten we met de rappe Frank Ragilo safe”, ging nummer acht van het WK 2021 verder. “Het zag er naar uit dat ik voor de derde keer in vier weken met lege handen naar huis zou moeten. Wat ik niet kon laten gebeuren. Als ik iets onderneem gaat in het peloton meestal een alarmbel af. Dit keer niet. Ik sprong, niemand ging mee. Ik naderde op de negen vluchters, maar de laatste honderd meter kreeg ik niet dicht. Om de vijf seconden zag ik in de kopgroep iemand omkijken om te zien of ik aansloot. Toen drie renners bij mij kwamen kon ik die laatste hectometer overbruggen.”

Stervende zwanen

En in de sprint kon Van Mechelen de klus afmaken voor de Pool Hubert Grygowski en zijn ploegmakker Ragilo. “Op de kasseien was het een sprint van de stervende zwanen”, gaf de laureaat toe. “Inderdaad, mijn tweede zege dit seizoen, maar deze overwinning telt tien keer zoveel als die in Turkije. Ik kan met vertrouwen naar Gent-Wevelgem, maar in die manche van de Nations Cup zal volgende zondag zwaar gekoerst worden.”