Vlad Van Mechelen volgend jaar naar DSM Development Team: “Ploeg heeft goede doorstroming”

De voorbije maanden was Vlad Van Mechelen een vaste waarde in de top tien bij de juniores. Meteen moet opgemerkt worden dat de renner van het Cannibal Team quasi enkel grote koersen heeft gereden en tussendoor ook nog geblesseerd is geweest. De sterke prestaties zijn de teamleiding van het DSM Development Team niet ontgaan. Van Mechelen mag volgend seizoen zijn kans gaan bij de opleidingsploeg van de ploeg uit de WorldTour. “DSM houdt me al een hele tijd in de gaten. Vorige zomer hebben ze mij gevraagd of ze mij mochten volgen. Concreet betekende dit dat ze op de hoogte zouden zijn van data, trainingen en wedstrijden. In februari werd dat contact hernieuwd. Nadien volgden testen in Nederland. Nu werd geofficialiseerd dat ik volgend seizoen ook hun kleuren zou verdedigen.”

Sterk seizoen

Op zich is de keuze voor DSM logisch. Vlad Van Mechelen bevestigt. “Uiteraard hoef ik niet uit te leggen dat DSM een topprogramma en een topomkadering kan aanbieden. De ploeg heeft ook een goede doorstroming. Veel jonge talenten die ze opleiden, stromen nadien door naar hun team in de WorldTour. Dat is een fijn gegeven. De teamleiding kent me intussen. Ze wisten me te vertellen dat ik de laatste twee maanden vierendertig koersen heb gereden. Negenentwintig keer haalde ik de top vijftien. In amper twee gevallen ging het niet om een UCI-koers.”

Helemaal hersteld

Even leek een armblessure roet in het eten te gooien in het seizoen van Vlad Van Mechelen. “Bij een val had ik een gecompliceerde breuk opgelopen. Twee operaties waren nodig. Ik heb schroeven in mijn arm die zullen blijven. Toen ik hervatte, was het aanvankelijk lastig. Mijn pink kon ik niet plooien. Vooral bij het sprinten was dat lastig. Intensief werken bij de kinesist deed wonderen.”