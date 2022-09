Vlad Van Mechelen trekt met ambitie naar WK in Australië: “Een titel blijft in de geschiedenisboeken staan”

Wielrennen junioresHet zijn hectische dagen voor Vlad Van Mechelen. De Bertemnaar werd geslecteerd voor het wereldkampioenschap bij de juniores op de weg. Op vrijdag 23 september mag hij zijn kansen verdedigen in het Australische Wollongong. Een goede Van Mechelen moet zeker in staat zijn om vooraan mee te spelen voor de hoogste prijzen.

Vlad Van Mechelen vormt Down Under een ploeg met Sente Sentjens, Duarte Marivoet, Maxence Place en Jens Verbrugghe. “Zonder tegenslagen denk ik wel dat ik bij de sterkere landgenoten behoor. Ik start alleszins met de nodige ambitie op het WK. Vorig jaar strandde ik in Leuven op een achtste plaats. De tegenstand is dit jaar wel anders. Er zijn minder uitgesproken topfavorieten. De top is veel breder geworden. Als je alle kleppers optelt, kom je al snel aan tien tot vijftien namen van renners die kans maken op de regenboogtrui. Ik denk aan mannen als de Nederlanders Menno Huising en Max van der Meulen, de Zwitser Jan Christen, de Duitser Emil Herzog, de Amerikaan Artem Shmidt, de Luxemburgers Mathieu Kockelmann en Niels Michotte, de Esten Frank Ragilo en Pajur Romet, de Fransman Noa Isidore, de Tsjech Milan Kadlec, de Australiër Oscar Chamberlain, de Engelsman Joshua Tarling. Daar kan zeker nog een naam opduiken die we niet verwachten.”

Ervaring

Hoewel hij tweedejaars bij de juniores is, kan Vlad Van Mechelen toch al wat ervaring voorleggen. “Op mijn vijfde begon ik al te koersen. In eigen land mocht dat niet van de bond. Daarom trok ik regelmatig de grens over naar Nederland. Daar had je dikkebandenracen waar je op zeer jonge leeftijd met een gewone fiets kon starten. Bij de miniemen was er een seizoen waar ik zesendertig van de veertig koersen won waarin ik van start ging. Nadien kon ik voort groeien.”

Stroomversnelling

Nadien kwam de wielercarrière van Vlad Van Mechelen in een stroomversnelling terecht. “In het begin van het seizoen had ik onmiddellijk getekend om er overal afgereden te worden, als ik maar wereldkampioen kon worden. Een titel blijft in de geschiedenisboeken staan. Al de rest wordt snel vergeten door de mensen. Het is nu aan mij om mijn droom proberen waar te maken.”

Lees ook: meer wielrennen