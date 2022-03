Vlad Van Mechelen spurt naar winst in Guido Reybrouck Classic, West-Vlamingen vallen buiten top twintig

Volleybal LIGA A Laura Meynckens en LVL staan kort bij titelfina­le: “Kaarten liggen goed, maar we moeten bevestigen”

LVL Genk heeft na de 1-3-winst op het veld van Asterix een eerste stap op weg naar de titelfinale gezet. De Genkse vrouwen hebben volgende week genoeg aan winst in de terugmatch of winst in de gouden set om zich te kwalificeren. “Zo ver is het nog niet, maar we hebben een eerste belangrijke stap gezet”, vertelt Laura Meynckens. “Spelen en vooral winnen tegen Asterix is leuk en ja, het zorgt voor een mentale opkikker.”

17:45