Vlad Van Mechelen mag prijzenkast uitbreiden: “Ik krijg veel erkenning na een mooi seizoen”

De voorbije dagen viel Vlad Van Mechelen twee keer in de prijzen. Het zilver van de Kristallen Fiets kan niet echt vergeleken worden met het goud van de Flandrien. “In de Flandrien ging het om een trofee die werd uitgereikt per leeftijdscategorie. Concreet betekent dit dat men mij uitkoos als beste junior. Bij de Kristallen Fiets is het uitgangspunt anders. Daar gaat het om een algemene trofee voor alle jeugdreeksen samen. Die is uiteraard veel moeilijker om te winnen. Bij de Kristallen Fiets moest ik enkel belofte Alec Segaert laten voorgaan. Een schande is dat allerminst, als je bekijkt wat die allemaal de voorbije maanden heeft gepresteerd. Ik gun Alec dan ook de allerhoogste onderscheiding. Die prijzen zijn wel fijn, ik krijg veel erkenning na een mooi seizoen.”

Grote koersen

Vlad Van Mechelen behaalde zijn successen louter en alleen in grote koersen. “Dat argument geeft bij een jury ook de doorslag. Er zijn misschien tien renners die het voorbije seizoen meer zeges konden binnenhalen. Winst in een Vlaamse kermiskoers weegt echter niet op tegen een ereplaats in een internationale topkoers. Op het WK werd ik derde. Dergelijke resultaten zijn van belang. Ik ga wel akkoord dat ik misschien iets meer overwinningen had kunnen binnenhalen. Anderzijds zegt een ereplaats niet het volledige verhaal van een koers. In de Giro di Primavera werd ik tweede. Een week voordien had ik echter nog corona. In de Giro della Lunigiana dacht ik dat ik gewonnen had en stak mijn handen in de lucht (lacht). Bleek nadien dat er een vluchter weg was. Er was die dag gewoon geen koerscommunicatie. Een andere keer kreeg ik in de sprint een kwak en viel ik terug naar de tiende plaats. Uiteindelijk werd ik toch nog derde. Met één procentje meer geluk had ik meer zeges.”