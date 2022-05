Vlaams kampioenschap snelheid voor motoren vecht met weergoden in Zolder

Op Circuit Zolder vond donderdag de eerste manche van de Zolder Sprint Series 2022 voor motoren plaats. Op het programma stonden vier sprintwedstrijden, twee voor de ‘Cup’ en twee voor de ‘Supercup’, allemaal als onderdeel van het Vlaams kampioenschap motoren snelheid. Het weer speelde een behoorlijke rol met hemelsluizen die meer dan eens opengingen. De Zolder Sprint Series zijn een reeks van vier meetings, telkens volgens hetzelfde concept met twee sprintraces per categorie, races van negen ronden. De volgende afspraak, opnieuw op Circuit Zolder, is op donderdag 23 juni.

De weergoden hadden zich ook ingeschreven voor de eerste meeting van de Zolder Sprint Series, met een zwoele en droge ochtend voor de kwalificatieritten, terwijl vooral de eerste race meteen uitregende. Michael Adam (BMW) reed van de achtste plek naar winst in de klasse Superbike, terwijl Danny Mispoulier (Triumph) even algemeen aan de leiding reed, de natte baan prima trotseerde en in de klasse Supersport won. De tweede afspraak was voor Mike Denys op een Kawasaki, doch in geheel andere omstandigheden. Hij haalde het voor Dries Hoebers en de winnaar van race 1, Michael Adam (beide BMW). Diego Claeys (Honda) deed het bij de Supersport-klasse.

Michael Adam toonde zich erg gelukkig na zijn zege: “Het is mijn eerste zege en die is te danken aan een juiste bandenkeuze, in extremis weliswaar. Regenbanden waren het enige juiste keuze en dat heeft mee mijn wedstrijd gemaakt. Ik ben echt supergelukkig met deze eerste overwinning!” en ook Mike Denys was een gelukkige motard op Circuit Zolder: “De eerste race viel letterlijk in het water, maar hier konden we het dan toch afmaken, uiteraard ben ik tevreden en dit smaakt naar meer.”

De eerste race van de Supercup startte dan weer droog, maar eindigde met een stortbui en de winst was voor niet voor de gedoodverfde favoriet Yan Ancia (BMW), maar wel voor Wally Jones (Suzuki) in Superbike en Arno Verstrepen (Yamaha) in Supersport. Yan Ancia (BMW) won wel op het einde van de namiddag, voor Nicky de Wit (Kawasaki) en Wouter Aelterman (Yamaha), terwijl Maarten Dejongh (Kawasaki) het deed in Supersport.