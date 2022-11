Vlaams kampioen Lars Peers probeert in Flémalle Belgische titel te pakken: “Duel met Vanhaverbeke”

veldrijden aspirantenIn het Luikse Flémalle strijden aspiranten zondag om de Belgische titels in het veldrijden. Bij de dertienjarigen hoort Lars Peers uit Nijlen tot de favorieten. Op 11 november pakte hij in Maldegem reeds de Vlaamse cyclocrosstitel.

“In Maldegem volgde ik mezelf op”, glunderde Lars Peers, actief in het shirt van het Herentalse Bike Inn Team. “Dat parcours ligt me wel. Wat draaien en keren, ook enkele zandpassages, bovendien kan ik goed lopen. Voor de start had ik een goed nummer getrokken. Ik mocht op de eerste rij van start gaan. In de startzone zat ik tweede, maar de best vertrokken renner maakte een foutje, zodat ik toch de kopstart nam. Vooraf had ik met mijn papa overleg gepleegd. In de openingsronde zou ik al eens goed doortrekken. Na de zandpassages had ik al wat voorsprong. Die kon ik verder uitbouwen.”

Verkenning

Peers won met een veertigtal seconden voorsprong op Mathiz Tielens. Boyan Vandenbroucke pakte tien tellen later brons. Vermoedelijk worden dat zondag in Flémalle de belangrijkste concurrenten van Peers. Hij ging woensdag het parcours in de Luikse Maasgemeente verkennen. “In de omloop steken een paar korte klimmetjes, bovendien ligt er wat slijk”, verduidelijkte de Vlaamse kampioen. “Toen ik de verkenning begon, was het droog. Halfweg begon het te regenen. Het parcours wijzigde snel en werd heel glibberig. Ik vind het een mooie omloop. Het aantal hoogtemeters valt mee. Wellicht wordt op dat parcours Tijl Vanhaverbeke mijn grootste concurrent.”

Houffalize

Ook in het mountainbiken duelleren Peers en Vanhaverbeke vaak om de eerste plaats. In Houffalize kroonde Peers zich deze zomer tot nationaal kampioen mountainbike. Op het BK veldrijden voor twaalfjarige aspiranten in Hamme moest hij zich een jaar geleden verzoenen met de zilveren medaille.

“Voor dat nationaal kampioenschap had ik alle crossen gewonnen, maar in Hamme moest ik de driekleur aan Tijl Vanhaverbeke laten”, herinnerde Peers zich nog heel goed. “Neen, dit seizoen won ik niet alles. In Arendonk werd ik tweede na Mathiz Tielens. Jawel, ik werd al wel eens gecontacteerd door een echte crossploeg, maar ik ga nog een tijdje bij het Bike Inn Team blijven.

