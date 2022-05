Vlaams Brabantse ploegen kennen tegenstanders in provinciale eindronde

Voetbal provinciale eindrondenDonderdagavond werd er geloot in het kader van de eindronden in de provincie Vlaams-Brabant. Ten opzichte van het recente verleden werd het aantal wedstrijden drastisch teruggeschroefd. Het resultaat daarvan is dat er enkel matchen zullen zijn de komende weken in tweede en derde provinciale. Bovendien gaat het enkel om promovendi, niet om dalers.

Provinciaal voorzitter Hugo De Leeuw verrichtte eerst de loting voor tweede provinciale. Euro ’90 Kraainem zal het daarin opnemen tegen KCVV Elewijt. De heenwedstrijd wordt gespeeld op zondag 15 mei om 15 uur. De terugwedstrijd in Elewijt zal een week later plaatsvinden bij de bezoekers (zondag 22 mei om 15 uur). Beide ploegen kunnen eventueel in onderling overleg beslissen om de speeldatum of het speeluur te wijzigen. Dat laatste gebeurde al in de tweede wedstrijd. Daarin neemt Hoeilaart het op tegen VC Groot-Dilbeek. In onderling overleg werd beslist dat de eerste wedstrijd op zaterdag 14 mei in Hoeilaart zal gespeeld worden. De terugwedstrijd in Dilbeek zal dan weer afgewerkt worden op zaterdag 21 mei om 19u30.

Derde provinciale

In derde provinciale liggen de eindrondekaarten anders. Daar is de loting deels geloot. De eerste fase werd wel geloot. Stade Meerbeek neemt het op zondag 15 mei thuis op tegen FC Binkom (1). In de andere wedstrijd staan VK Borchtlombeek en Zemst Sport op hetzelfde tijdstip tegenover elkaar in Borchtlombeek (2). Hier is er echter geen terugwedstrijd. Het gaat dus om rechtstreekse kwalificatie/uitschakeling. Een week later volgt dan het vervolg. Op zondag 15 mei staat verliezer 1 tegenover verliezer 1 en winnaar 1 tegen winnaar 2. Ook in deze wedstrijden gaat het om een onmiddellijke kwalificatie/uitschakeling.

Bijzonderheden

Zowel in tweede (bij de return) als in derde provinciale kunnen er bij een gelijkspel verlengingen en strafschoppen volgen. Volgens de nieuwe regels van de FIFA gelden doelpunten buitenshuis niet meer dubbel. In beide eindronden is er op dit moment sprake van één zekere promovendus. Mogelijke bijkomende vrije plaatsen zullen afhangen van externe zaken als bijvoorbeeld fusies. Op 15 mei worden de inschrijvingen afgesloten en zal duidelijk zijn hoeveel ploegen echt promoveren.

Kalender

Tweede provinciale

Euro ’90 Kraainem - KCVV Elewijt (15/5 om 15u)

ERC Hoeilaart - VC Groot Dilbeek (15/5 om 19u)

KCVV Elewijt - Euro ’90 Kraainem (22/5 om 15u)

VC Groot Dilbeek - ERC Hoeilaart (21/5 om 19u30)

Derde provinciale

1. Stade Meerbeek - FC Binkom (15/5 om 15u)

2. VK Borchtlombeek - Zemst Sport (15/5 om 15u)

Verliezer 1 - verliezer 2 (22/5 om 15u)

Winnaar 1 - winnaar 2 (22/5 om 15u).