Vlaams-Brabanders domineren Vlaams kampioenschap bij de eerstejaars nieuwelingen

Goud: Arthur Van Den Boer

“Na het PK was ik ontgoocheld omwille van mijn tweede plaats. Deze overwinning maakt echter alles goed. Ik voelde me ook vrij zeker in de sprint. Na de laatste kasseistrook zette ploegmaat Lander Artoos zich op kop. Ik kon als derde uit de laatste bocht komen en dat was een perfecte positie. Toon De Zutter trok de sprint uiteindelijk op gang. Ik weet dat Toon snel is, maar ik kon finaal vlot uit zijn wiel komen. Ik blijf de weg en het veld met elkaar combineren. Mijn wegcampagne zal iets vroeger stoppen, maar de komende weken blijf ik gefocust op de weg.”

Zilver: Thor Feyaerts

“Op het provinciaal kampioenschap werd ik na een val nog derde. Nu pak ik het zilver op het Vlaams kampioenschap. Goud op het Belgisch kampioenschap? Het mag (lacht). Het werd een gesloten koers in Bodegem. In de voorlaatste ronde was ik even mee met een viertal, maar we werden opnieuw ingerekend. Misschien zat er net iets meer in voor mij. In de voorbereiding op de sprint werd ik wat gehinderd door een renner. Ik kon moeilijk voorbij. Het verschil was klein, maar de winst van Van Den Boer was terecht.”