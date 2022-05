VK Linden stoot door naar finale na nieuwe strafschoppenthriller tegen Torpedo Hasselt (3-3, 9-8)

De meegereisde Limburgse supporters zorgden voor de aftrap voor de nodige sfeer, maar zagen hoe Nino Somers Linden al in de eerste minuut op voorsprong bracht. Een droomstart voor de thuisploeg, maar ook Torpedo Hasselt greep zijn momenten. Met twee snelle doelpunten rond het halfuur, stond het 1-2 bij de rust.

Op de gelijkmaker van Ramakers na viel er in de tweede helft niet zoveel meer te noteren, dus het draaide uit op verlengingen. Daarin kreeg thuisspeler Plützer rood wegens natrappen en bracht Pauwels Hasselt op 2-3. Het venijn zat hem in de staart, want na een handsbal in de zestien mocht Roosbeek helemaal op het einde aanleggen vanop de stip. Hij bleef kalm en sleepte dus voor de tweede keer op rij strafschoppen uit de brand voor VK Linden.

In de strafschoppenreeks had Ooms het bij de vijfde poging kunnen beslissen voor Hasselt, maar hij miste. Bij de negende poging trof thuisdoelman Vincent Du Pont eerst zelf raak, om dan zelf de Limburgse strafschop te stoppen. Niet Torpedo Hasselt, maar VK Linden stootte zo dus door naar de finale.

Niet goed voor de gezondheid

“Dit was niet goed voor de gezondheid”, lachte coach Peter Everaerts achteraf. “Ik ben vijf jaar ouder geworden door de zenuwen. De ontlading was dan ook enorm toen Du Pont die laatste penalty pakte. Het was een evenwichtige wedstrijd, waarbij de twee ploegen het middenveld oversloegen om dan via de flanken of met een doorsteekpass de opening te vinden. Ik vond Torpedo Hasselt misschien niet zo goed als Wambeek Ternat vorige week, maar ook nu werd het weer een ware thriller. We komen 2-3 achter in de verlengingen én we stonden op dat moment ook nog eens met tien na die rode kaart. Er waren een paar opstootjes met de bezoekende supporters, maar we hebben het hoofd koel gehouden. Als je dan in de allerlaatste minuut toch nog kunt gelijkmaken, kan ik alleen maar trots zijn over de inzet en het karakter dat mijn team getoond heeft.”

“Twee keer 120 minuten op twee weken tijd, dat kruipt in de kleren”, besluit Everaerts. “We gaan dinsdag kijken over wie we nog allemaal kunnen beschikken en donderdag gaan we nog eens rustig trainen. We hebben nu twee hordes genomen. Er gaan blijkbaar drie van de laatste vier ploegen op. We krijgen dus eventueel nog eens kans, maar nu we zover zijn, gaan we het zondag tegen Drongen ook meteen zien af te maken.”

Linden: Du Pont, Bevernage (35' Ramaekers), Tits, Pauwels, Loockx, Somers (76' Vanderstappen), Beka (76' Küçükköse), Michiels, Tejeda Fernandez (68' Rooseboom), Plützer, Roosbeek.

Hasselt: Cops, Ooms, Swers, Vandecaetsbeek, Henriouille (79' Vanhove), Vos, Pauwels, Theunis, Vanspauwen, Geusens (95' Godson), Quarem (74' Hermans).

Doelpunten: 1' Somers (1-0), 31' Theunis (1-1), 33' Henriouille (1-2), 60' Ramaekers (2-2), 110' Pauwels (2-3), 114' Roosbeek (3-3, pen.).

Geel: Pauwels, Loockx, Michiels, Plützer, Vandecaetsbeek, Roosbeek, Ooms, Bodson.

Rood: 104' Plützer (L).