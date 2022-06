VK Linden haalt Fatih Calgan (27) binnen voor volgend seizoen: “Ik wil opnieuw plezier beleven aan het voetbal”

Mogen we zeggen dat VK Linden hiermee toch wel een toptransfer gerealiseerd heeft? “Ik heb na het ondertekenen van mijn contract een dikke knuffel gekregen van de voorzitter”, lacht Calgan. “Dat zegt genoeg. Ik had eerlijk gezegd nog wel de intentie om op nationaal niveau te blijven voetballen en ik had in principe ook al een voorakkoord met een andere club. Na een paar goeie gesprekken met Rudi Peelaerts en coach Peter Everaerts heb ik de knoop doorgehakt. Ik voel hier respect en de nodige ambitie.”

Met goesting

“Ik zie het als een investering”, licht Calgan toe. “Ik heb met Diest, Helson, Betekom en Tienen al vier titels meegemaakt in mijn carrière. Dat waren mooie momenten. Met mijn transfer naar Betekom heb ik destijds al eens dezelfde keuze gemaakt. Dat was toen ook even een stapje terug, maar we pakten wel meteen het kampioenschap in eerste provinciale. Een reeks die trouwens vaak nog onderschat wordt. Het niveau moet in mijn ogen niet onder doen voor derde amateurklasse. Met diezelfde ambitie maak ik nu dus ook de overstap naar VK Linden. Ik merkte de ontgoocheling binnen de club na de gemiste promotie, maar de voorzitter is heel ambitieus om volgend seizoen opnieuw mee te strijden voor de prijzen. En ik hoop dat ik met al mijn ervaring daar een bijdrage kan toe leveren. Ik ken nog niet veel jongens binnen de groep, maar er is voldoende potentieel aanwezig om hier iets moois op te bouwen.”

“In de regio Diest-Aarschot is het misschien wel verrassend nieuws”, besluit Calgan, “maar ik sta volledig achter mijn keuze voor VK Linden. Corona heeft heeft het voetbal lange tijd parten gespeeld en door de tegenvallende resultaten was mijn passage bij Hades niet echt een succes. Daar was ik uiteindelijk op een zijspoor beland, dus ik ben blij dat ik in Linden opnieuw het plezier in het voetbal ga terugvinden. Ik wil opnieuw met goesting naar de training en ik wil met deze club op korte termijn een stap hogerop zetten.”

