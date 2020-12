VK Heindonk-bestuur gooit handdoek in de ring, buren van Sporting Tisselt reiken helpende hand: “Relatie tussen beide clubs is als een perfect huwelijk”

Eind november sprak Heindonk-voorzitter Johan Steenackers nog met ondergetekende, maar dat gesprek had inhoudelijk niets van het bericht dat afgelopen weekend de wereld werd ingestuurd. Daarin liet het bestuur van de Willebroekse club zijn leden weten dat het voor 31 januari een overnemer zoekt, zoniet, gaan de boeken neer. “Eigenlijk was de beslissing toen al genomen, maar omdat onze leden nog niet op de hoogte waren, kon ik daar nog niets over zeggen”, is Steenackers eerlijk. “We zouden half december communiceren en niet eerder.”

Geen perspectieven

“De redenen voor onze beslissing zijn uiteenlopend, maar het komt er op neer dat we geen perspectief meer zien voor onze club. Het voetbal in vierde provinciale wordt steeds moeilijker leefbaar. Er spelen heel wat B-ploegen van andere clubs en die brengen amper volk mee. Geen supporters betekent ook geen inkomsten voor de kantine en dat is net het belangrijkste voor een club op ons niveau. Voorts wordt er heel veel verwacht van de clubs door de overheid en de voetbalbond en aan die voorwaarden te voldoen is ook allesbehalve makkelijk.”

“We zijn ook maar met z’n vieren in het bestuur om alles bol te werken en dat werd onhaalbaar. Veel vrijwilligers stonden hier immers ook niet klaar om de club te helpen. Ouders verwachten wel veel als het gaat om de opleiding van hun kinderen, terecht overigens, maar op dit niveau moet daar ook een zeker engagement tegenover staan. Helpende handen tijdens eetdagen zijn dan bijvoorbeeld geen overbodige luxe voor een club.”

Financieel gezond

“De coronacrisis doet Heindonk natuurlijk ook geen deugd, maar ik wil wel onderstrepen dat onze beslissing in geen geval genomen is uit financiële noodzaak. De club is wat dat betreft veel gezonder dan toen ik overnam twintig jaar geleden. Heindonk ligt ons nog steeds nauw aan het hart en daarom zoeken we ook nog mee naar een oplossing. We hadden de handdoek ook per direct kunnen gooien, maar in plaats daarvan hopen we nog een overnemer te vinden. Die mensen willen we zelfs nog begeleiden.”

“Afgaand op de berichten die we ontvingen de voorbije dagen zijn er ook ideeën genoeg bij mensen uit de buurt, maar om een club ook concreet te leiden is nog wat anders. We hebben het voetbal zien evolueren de laatste jaren en het wordt er niet makkelijker op. De buren van Sporting Tisselt? Met hen hebben we altijd goed samengewerkt op vlak van de jeugdwerking, maar het is aan hen om te bepalen of ze hier mogelijkheden zien. Een fusie? Dat is een mogelijkheid, maar niet zonder nieuw engagement bij VK Heindonk. Ik stap niet meer in een nieuw verhaal.”

Sporting Tisselt

Hallo Leo Meysmans? “Toen Johan me belde was ik in eerste instantie enorm verrast”, zegt de voorzitter tweedeprovincialer van Sporting Tisselt. “Maar als je dan de motivatie hoort van de beslissing begrijp ik ook waarom ze die namen. Heindonk is een gezonde club waar hard gewerkt wordt, maar doe het maar he, met z’n vieren? Al sje dan merkt dat de beleving op zondag afneemt, blijft dat logischerwijze niet zonder gevolgen.”

Vaartland

“Al is het wel bijzonder jammer natuurlijk, want onze samenwerking in project ‘jeugdopleiding Vaartland’ verliep vlekkeloos en was als een perfect huwelijk. Of wij een kandidaat-overnemer zijn? Een overname in deze tijden is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ook in Tisselt hebben we bijvoorbeeld een tekort aan vrijwilligers dus het mag niet de bedoeling zijn dat we onszelf op lange termijn in de problemen brengen. Willen we bekijken hoe we Heindonk kunnen helpen? Absoluut. Er was nooit sprake van enige rivaliteit tussen beide clubs. ”

“Of er gesprekken komen zal de tijd uitwijzen. We zijn zeker bereid om te praten, want de jeugdwerking is een zeer belangrijk aspect in onze regio, maar ik weet niet of de tijd daar al rijp voor is. We willen alles even laten bezinken, want het nieuws kwam best hard aan. Laten we het nieuwe jaar aanwenden om de zaken rationeel te bekijken en dan naar beslissingen toe te werken.”