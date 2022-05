VK Adegem sluit laatste match in bestaan met winst en behoud af: “Zo eindigen we in schoonheid”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE AVK Adegem is niet meer. Aan de Zandvleuge in Eeklo speelde het fanionelftal zijn laatste wedstrijd. De jongens van coach Frank De Wispelaere bleven ook op de slotdag knokken voor de punten en de 1-2-zege in het Roger De Vlaeminckstadion zorgde ervoor dat de club in zijn laatste seizoen de degradatie vermijdt. Een kopbaldoelpunt van Gaëtan Blanquart was goed voor de winst.

Blanquart kijkt met tevredenheid terug op de wedstrijd. “Het is niet het seizoen geworden dat we in gedachten hadden. En de fusie met SK Maldegem zit daar voor een groot deel tussen. In elke club vertrekken er jaar na jaar wel een aantal spelers, maar als de hele ploeg het seizoen nadien zijn tenten elders opslaat, is de beleving toch anders.”

“Toch hebben we geprobeerd om er week na week het beste van te maken en in het competitieslot voelde je wel dat we de degradatie wilden ontlopen. Coach Frank De Wispelaere wees er voor de wedstrijd ook op. Dat het mooi zo zijn als we sportief ons vel zouden redden. Uit respect voor het bestuur, voor mensen als pakweg Alex Dhaenens. Tachtiger intussen, maar VK Adegem is en was zijn club. Het deed dan ook wel deugd dat we die laatste wedstrijd wonnen.”

Verdiend

Blanquaert vindt ook dat er op de zege van zijn ploeg niks af te dingen valt. “Voor de rust verliep de wedstrijd evenwichtig. Banassi Ouattara troefde onze verdediging af, maar aan de overzijde liet een speler van Meetjesland zich op handspel betrappen en zo kon Thomas Vuyts twee minuten later de gelijkmaker aantekenen. Na die twee doelpunten vielen er in de eerste helft nog amper kansen te noteren. Maar na de rust kon ik gelijk een hoekschop van Jordy Creve in doel verlengen. Nadien probeerde Meetjesland wel het tij te keren. Hun gevaar bleef beperkt, terwijl aan de overkant Mathieu Boelens wel enkele keren met een goede redding moest uitpakken. Zo was Henri Constandt nog dicht bij de 1-3. We hielden de drie punten vast en zo eindigen we toch in schoonheid.”

KSK Maldegem

Samen met Guillaume Meulebroeck en Kerenzo Braet maakt Blanquart de overstap naar Maldegem. Het is nog koffiedik kijken of Maldegem volgend seizoen in eerste of tweede provinciale speelt. Voor Blanquart maakt het niet veel uit. “Als speler wil je natuurlijk op een zo hoog mogelijk niveau spelen en je zou me niet horen mopperen mocht Maldegem alsnog de stap naar eerste provinciale zetten. Maar tweede provinciale is natuurlijk een schitterende reeks met veel leuke derby’s.”

