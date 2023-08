Vito Braet promoveert naar World Tour en krijgt taak in sprinttrein van Arne Marit of Gerben Thijssen

Wielrennen WK U19 Jarno Widar, Sente Sentjens en Fleur Moors gaan voor goed resultaat in wegrit

De junioren bijten zaterdag de spits af in het wegprogramma op het WK in Glasgow. Met in elke wedstrijd Limburgse renners. Fleur Moors start bij de meisjes, terwijl Sente Sentjens en Jarno Widar bij de jongens rijden. Vooral bij de jongens zijn er zeker Belgische medaillekansen met Widar als vrijbuiter en Sentjens die het aan de meet moet kunnen afmaken.