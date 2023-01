Vito Braet bereidt tweede profseizoen voor en kijkt uit naar Ronde van Vlaanderen over z’n trainingswegen

“Uitslagen rijden was vorig jaar niet zo makkelijk”, blikt Braet terug naar z’n debuutseizoen bij de profs. “Ik heb van uiteenlopende topklassiekers kunnen proeven. Van Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar ook van Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Die laatste haalde ik het einde. Daar was ik best tevreden over. Uiteindelijk was die selectie voor het wereldkampioenschap bij de beloften een beetje de bekroning. Voor U23-renners is het jammer dat federaties profs selecteren voor dat WK bij de beloften, voor mij was het een kans die ik niet mocht laten liggen.”

Brabantse Pijl

In Wollongong bolde Braet als 24ste over de streep. Iets meer dan één minuut na wereldkampioen Fedorov, een Kazak met een profcontract bij Astana. Vorig jaar stoomde de inwoner van Hulste zich via een Spaans programma klaar voor het Vlaamse voorjaar. Dit keer zal hij het seizoen aanvangen in La Marseillaise (29/1) en zal hij aansluitend de Ster van Bessèges (1-5/2) rijden. “Een andere aanloop, hopelijk zit het weer in Zuid-Frankrijk een beetje mee”, gaat de pion van Team Flanders-Baloise verder. “Ik kijk weer uit naar de Brabantse Pijl. Die koers hoort tot de Pro Series, een niveautje lager dan World Tourkoersen als de Ronde van Vlaanderen of E3 Harelbeke. Daar kunnen renners van ons kaliber zich wel eens laten zien.”

Hoogtetent

Zo haalde Pieter Serry er in het shirt van Sport Vlaanderen-Baloise ooit het podium, intussen ook al elf jaar geleden. Braet wil er op zondag 2 april ook bij zijn in de Ronde van Vlaanderen. Vooral omdat de start nu weer in Brugge wordt gegeven. “Voor we de Vlaamse Ardennen induiken doen we tijdens de Ronde van Vlaanderen al mijn West-Vlaamse trainingswegen aan”, glundert Braet. “Voor mij heel interessant om die selectie te halen. Tot nog toe verloopt mijn voorbereiding goed. Voor Nieuwjaar ben ik niet naar Spanje geweest. Ik heb thuis in mijn hoogtetent geslapen. De voorbije twee weken was het door regen en wind niet eenvoudig om in eigen streek te trainen. Gelukkig ben ik nu in het Spaanse Altea op stage met de ploeg.”