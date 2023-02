Vinnie Frans en KSV Bornem boeken in derby tegen Willebroekse eerste zege in maanden (2-0): “Hopelijk snel duidelijkheid over fusieplannen”

Terwijl in de bestuurskamer de mogelijkheden voor een fusie met Mariekerke-Branst bekeken worden, draait KSV Bornem een donkergrijs seizoen. De laatste zege dateerde al van 2 oktober en sindsdien pakten doelman Vinnie Frans en zijn ploegmaats nog een schamel puntje. Tot zondag dan, want in de derby tegen Willebroekse mocht Beurm eindelijk nog eens aan het feest. Het werd 2-0 en Frans zelf, die vierde zijn tweede clean sheet van het seizoen.

“Dit doet heel veel deugd”, zegt de 29-jarige Frans, ondermeer ex-Rupel Boom en Racing Mechelen. “Ook al was er niet echt sprake van druk, iedereen besefte wel dat het toch een beetje de wedstrijd was van de laatste kans. Wat nu het verschil maakte in tegenstelling tot de vorige wedstrijden? We speelden goed, legden de juiste mentaliteit aan de dag en kenden wat geluk op bepalende momenten. Vlak voor rust kon ik een belangrijke redding verrichten waardoor het 1-0 bleef en vlak na de pauze belandde een bal van Willebroekse op de paal. Die fases maakten een groot verschil, want je kan je niet voorstellen hoe veel pech wij al kenden.”

Geloof

“Of we nog geloven in het behoud of de barrages? Zolang het mathematisch kan, moeten we er voor blijven gaan. We hebben het vooral heel moeilijk tegen de kopploegen omdat veel jongens er dan op voorhand al van uit gaan dat het een verloren zaak is. Hopelijk kan deze zege voor meer geloof zorgen bij deze jonge groep. Naar het einde van het seizoen toe worden sommige ploegen misschien wat lakser en dan is het aan ons om daar van te profiteren. Volgende week wacht ons alvast een nieuw, belangrijk duel. TOR Deurne Pirates moet in principe ook binnen onze mogelijkheden liggen dus dan is dit misschien het ideale moment om een reeks neer te zetten.”

Hogerop

“Hoe ik me dit seizoen voel? Het is moeilijk als je bijna wekelijks vier of zelfs zeven goals tegen krijgt waar je weinig aan kan doen. Maar ik nam me voor om gewoon het beste van mezelf te geven in de hoop me in de kijker te spelen. Ik wil nog altijd hogerop en kwam niet naar Bornem om uit te bollen. Wie weet is er wel een rol voor me weggelegd in het fusieverhaal, maar dat is allemaal nog vingerdik kijken. De gesprekken met de spelers zijn on hold gezet tot 1 maart en verder weten we niets. Het hangt er dus allemaal vanaf welke richting het uit gaat.”

“Wordt er voortgebouwd op de fundamenten van Mariekerke-Branst of toch Bornem, niemand van ons weet het. Wij kunnen dus niet meer doen dan voor onszelf spelen. Hopelijk volgt er wel snel duidelijkheid, want dit zijn natuurlijk de maanden waarin de clubs volop werk maken van hun kern voor volgend seizoen.”