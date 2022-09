Vinicius Lopes (RWDM) wil zich tonen in bekerduel met KSV Oudenaarde: “Klaar voor negentig minuten”

De bekerwedstrijd tegen KSV Oudenaarde, actief in tweede nationale Vlaanderen, is voor RWDM geen ‘tussendoortje’. “We willen elke wedstrijd winnen. We gaan dus ook tegen Oudenaarde met onze sterkst mogelijke ploeg aantreden. De competitie heeft voorrang, maar we willen in de beker zover mogelijk doorstoten”, verklaart trainer Vincent Euvrard, na twee weken schorsing terug van kort weggeweest.

Veel wijzigingen moeten er dus niet verwacht worden in de basisploeg van RWDM, alleen noodzakelijke wissels. Vorogovskiy en O’Brien, die interlandverplichtingen hadden met respectievelijk Kazach@stan en de U23 van Ierland, zullen verstek geven. Voorts is Oyama er niet bij door een blessure. Biron en Hazard van hun kant zijn terug na twee weken afwezigheid.

Vinicius Lopes hoopt heimelijk op een eerste basisplaats. “Na enkele weken begin ik me aan te passen aan het leven in België, dat toch wel anders is dan in Brazilië. Het weer en de temperatuur maken al een groot verschil. Maar het went op den duur.”

“Waarom ik gekozen heb voor een avontuur bij RWDM? Deze club heeft een mooi project en heeft grootse ambities door dit seizoen al te willen strijden voor de titel. Daar wil ik graag aan meewerken door zo veel mogelijk speelminuten te vergaren. Veel Braziliaanse voetballers dromen van een carrière in het buitenland en meer bepaald in West-Europa.”

“Mijn integratie is goed verlopen, zeker door de aanwezigheid van nog vijf andere jongens die zijn overgekomen van Botafogo. Wij zijn allemaal goed onthaald bij RWDM en willen geen groepje binnen de groep vormen. Het voetbal in België is alvast anders dan in mijn land. Hier wordt vooral tactisch gespeeld, terwijl in Brazilië spelers met een goede individuele actie het verschil maken. Het is een leerproces waarvan ik veel opsteek om beter te worden. Na zoveel weken trainen ben ik fysiek klaar om 90 minuten vol te maken. Maar het is de trainer die beslist natuurlijk.”

Beste match van het seizoen

Trainer Euvrard wil de bekermatch tegen Oudenaarde aangrijpen om zijn ploeg nog beter te laten worden. Experimenteren hoort er dus niet bij. “Heel veel spelers zijn pas laat aangekomen. Ze hebben slechts twee competitiematchen in de benen. Daarvan kunnen ze nog niet moe zijn hé”, lacht Euvrard, die terug op de bank mag postvatten. “Het zijn enkele moeilijke weken geweest, mede ook door wat in de privésfeer is gebeurd (overlijden van zijn moeder, red.). Ik moet de collega’s van de technische staf bedanken voor het geleverde werk. Ze hebben dat goed gedaan en bewezen dat ze heel wat competenties hebben.”

“Of we Oudenaarde hebben gescout? Dat spreekt voor zich, want wij hebben voor elke tegenstander respect. Wees maar zeker dat Oudenaarde tegen ons zijn beste wedstrijd van het seizoen zal spelen. Groot stadion, veel supporters, speciale entourage. Dat zal de spelers van Oudenaarde zeker extra motiveren. Een beetje angst langs onze kant kan geen kwaad, want dat moet ons scherp houden. We willen niet dé verrassing van deze bekerspeeldag worden door vroegtijdig uitgeschakeld te worden.”

