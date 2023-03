Vinicius Dos Santos Caué (Lommel SK): “Blij met de overwinning en mijn twee doelpunten”

Hans Somers

“Het werd een aantrekkelijke derby met twee ploegen die kozen voor de aanval", stelde T1 Hans Somers van Jong Genk. “Ik ben niet aangeslagen. Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar mijn jongens hebben een goede wedstrijd gespeeld en we creëerden veel kansen. De partij kon alle richtingen uit. Vooral in de eerste helft waren we een drietal keer dichtbij een doelpunt. Ook na de rust kregen we onze kansen, maar het was Caué die in drie minuten tijd twee keer kon scoren. We waren nog niet uitgeteld, want een kwartier voor tijd had doelman Ivezic een knappe parade in huis op een pegel van Toma. Daar hadden we terug in de partij kunnen komen. Ach, de jongens zijn goed bezig de laatste weken en we moeten nu thuis winnen van rechtstreekse concurrent Virton.”