Vindt het Hoogstraten van Frank Belmans tegen OHL opnieuw de weg naar doel?: “Het is momenteel echt behelpen voorin”

voetbal eerste nationaleNa een teleurstellende één op zes zaterdag tegen Zebra Elites Charleroi (1-0) en woensdag tegen Young Reds Antwerp (0-0) wacht Hoogstraten nog altijd op een eerste zege tegen een belofteploeg. Benieuwd of de troepen van coach Frank Belmans daar dit weekend thuis tegen OH Leuven U23 verandering in kunnen brengen.

Belmans zag woensdagavond op het Lisp een Hoogstraten met twee gezichten. “Voor rust was Antwerp veel beter”, vertelt hij. “En dat is niet zozeer de verdienste van de thuisploeg. Wij waren gewoon niet goed. Zo kwamen we op alle vlakken tekort. Na de pauze hebben we wel het evenwicht hersteld en ook een paar kansen gecreëerd, maar al bij al mogen we blij zijn met een punt.”

De Rooikens misten tegen Young Reds Antwerp wel heel wat volk. “Omdat het om een inhaalmatch ging konden we geen beroep doen op nieuwkomers Milts en Brandt. Bovendien mag je het uitvallen van Fall absoluut niet onderschatten. Daardoor zijn we niet alleen ons aanspeelpunt kwijt. De automatismen voorin zijn ook weg, waardoor het momenteel echt wel behelpen is in aanvallend opzicht.”

Moeilijk aan kansen

Vooral afgelopen weekend tegen Charleroi maakte Hoogstraten offensief weinig of niets klaar. “We hebben gewoon niemand met hetzelfde profiel als Fallou in de kern, waardoor we op dit moment heel moeilijk aan kansen geraken. Al had dat tegen Charleroi ook voor een stuk met de tegenstander te maken. Zo kwamen de Carolo’s met een heel andere en vooral versterkte ploeg voor de dag dan waarmee ze gewoonlijk spelen. Van de ploeg uit de heenmatch stonden er bijvoorbeeld nog amper twee jongens aan de aftrap.”

Met de komst van OH Leuven U23 krijgen de Rooikens zaterdagavond al een herkansing. “Het is nog maar de vraag met welke ploeg zij zullen komen. Anderzijds moeten we vooral naar onszelf kijken. Het zal gewoon beter moeten dan tegen Charleroi en Antwerp. Het is alleen te hopen dat we geen extra averij hebben opgelopen woensdag, want vlak na de match kloegen verschillende jongens over wat kleine kwaaltjes en het is sowieso al heel kort dag.”

Sander Emmen komt over van Turnhout

Ondertussen raakte ook de komst van Sander Emmen bekend. Na Akram Tourki is de 21-jarige aanvaller al de tweede speler die volgend seizoen Turnhout ruilt voor Hoogstraten. Emmen tekende een contract voor één seizoen bij de Rooikens.

Meer lezen: voetbal 1N