Vincent Verschueren blij met eerste zege in bijna vier jaar in BK Rally: “Het doet deugd opnieuw te winnen!”

“We bleven afwezig bij de eerste twee manches van het Belgian Rally Championship, maar trokken zeer goed voorbereid naar deze TAC Rally”, bevestigt de Belgisch kampioen uit 2017. “Ik wist dat we over uitstekende kaarten beschikten, vooral omdat we opnieuw konden samenwerken met dezelfde ingenieur als bij de Condroz Rally vorig jaar. Hem in onze rangen hebben is duidelijk een voordeel en ik had er dan ook veel vertrouwen in. We vertrokken op harde banden en daarmee heb ik, op een zeer gladde ondergrond, wat tijd verloren op de eerste klassementsproef. Ik gaf vier seconden toe op Gino Bux en Nicolas Gilsoul, maar dat was een bewuste keuze aangezien we vervolgens in de tegenaanval konden gaan. Dat is precies hoe het gelopen is waardoor we na de tweede KP tot op één seconde waren genaderd. Een mooi duel was in de maak, maar helaas werden onze tegenstanders tot opgeven gedwongen… Echt jammer, want het leek een zeer spannende strijd te worden!”