Vincent Vanden Berghe zakt met Basics Melsele-Beveren terug naar 9de plaats: “Erg frusterend”

Basketbal Top Division Men 1Remant Basics Melsele-Beveren is na en onwaarschijnlijke verliesreeks van vijf wedstrijden in de stand helemaal teruggevallen naar een negende plaats. De titelpretendent zal in de laatste zes wedstrijden nog alle zeilen moeten bijzetten om een plaats in de top acht en zo het felbegeerde ticket voor de play-offs te bemachtigen. “Dit zagen we niet aankomen”, geeft Vincent Vanden Berghe toe.

Voor de laatste competitiezege van Basics Melsele moeten we al terug naar 23 februari. Toen werd Kontich Wolves nog met een century huiswaarts gestuurd. Vorig weekend was toekomstig ploegmaat Philippe Peeters bij Kontich echter on fire, met 23 punten. Melsele, zonder Hockins, Gorremans en Anthonis liet na een sterk derde kwart de punten in het slot nog door de handen glippen.

“Frusterend”, zucht Vincent Vanden Berghe. “Met de ploeg die wij hebben, konden we die wedstrijd nooit verliezen. Maar Gorremans én Anthonis staan voor een pak ervaring en scorend vermogen. Zij kunnen een wedstrijd in handen nemen en het verschil maken. Nu moet het van jongens komen die eerder een helpende rol hebben. Dat maakt het heel moeilijk.”

Basics werd voor de competitiestart getipt als titelfavoriet. “Na een twee coronajaren was het moeilijk om een titelkandidaat aan te duiden”, blijft Vanden Berghe op de vlakte. “Top vier lag wel in onze mogelijkheden. Maar intussen kenden wij al zoveel pech. We moesten ook nog Vervoort afgeven. Nu ja, alles ligt erg dicht op elkaar. Er is nog veel mogelijk.”

Goede afloop

Melsele krijgt nu twee thuiswedstrijden met Oxaco en Lier. “Het is snel opnieuw tegen Oxaco, maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Er vielen dit seizoen al veel rare uitslagen te noteren. We starten om te winnen. Elke speler beseft dat we veel hoger hadden moeten staan. Het geloof in een goede afloop is aanwezig. Gelukkig recupereren we Gorremans en Anthonis in de komende weken.”

Vanden Berghe blijft ook volgend seizoen bij Melsele, net als zijn van Soba overgekomen maatjes Anthonis en Gorremans. “We zijn meer dan ploegmaats”, weet Vinnie. “We spenderen heel wat vrije tijd samen en voelen ons goed bij Melsele. Er zal volgend seizoen een sterke ploeg zijn. De continuïteit is leuk, maar eerst willen we dit seizoen op een mooie manier afsluiten”, knipoogt Vanden Berghe.