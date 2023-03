Vincent Van Sprengel mengt zich met Vorselaar in titeldebat: “We zullen onze rol blijven vervullen”

Basketbal BNXT League Terry Deroover wil Brussels nog op de kaart zetten: “We hebben soms schrik om te winnen”

Het zijn drukke dagen voor de spelers van Circus Brussels. Zondag werd er in de eigen sporthal nog gewonnen tegen Amsterdam. Tijd om te rusten of te analyseren is er momenteel nauwelijks, want dinsdag moet de spelersgroep al opnieuw aan de bak. Dan wacht er hen een verre verplaatsing naar het Nederlandse Basketbal Academie Limburg.