Vincent Van Hemelen wint Omloop der Zevenheuvelen: “Duidelijk dat ik tot de betere Belgische beloften hoor”

wielrennen beloftenMet winst in de Omloop der Zevenheuvelen rondde Vincent Van Hemelen (21) een superweek - goud in het BK ploegentijdrijden, eerste universitair diploma geneeskunde, derde in Herbeumont - in stijl af.

De laatstejaarsbelofte van Lotto-Soudal U23 is klaar voor de overstap naar de profs. Na winst in de Coppa Zappi, een 1.2-voor beloften in Italië, schreef hij ook de lastige Omloop der Zevenheuvelen op zijn naam. In Berg en Dal, in de buurt van Nijmegen tegen de Duitse grens, won hij een manche van de Road Series met kleine voorsprong op Lorenz Van de Wynkele en Thibaut Ponsaerts.

Veel hoogtemeters

“Een wedstrijd over 2.300 hoogtemeters”, vertelde Van Hemelen. “Een heel lastig toertje daar in Berg en Dal. De aankomst lag op het einde van een klim. Even na de doortocht aan de streep was er ook een helling. Daarna op en af en nog een pittige klim. Na vijftig kilometer wedstrijd begon ik mee te schuiven met de aanvallen. We raakten met vijf voorop, maar kregen weinig ruimte. In de finale sloten zes of zeven renners bij ons aan. Met ploegmaat Aaron Van der Beken, maar hij reed bij het ingaan van de laatste ronde lek. In die slotronde werd een nieuwe schifting doorgevoerd. We bleven met zes over. Met nog tien kilometer te gaan ging ik mijn kans. Ik kreeg hooguit tien tot vijftien seconden, maar hield stand. Al is het niet mijn eerste overwinning dit jaar, ze betekent vrij veel voor mij. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik bij de betere Belgen hoor.”

Stage in Toscane

En dus rijp is voor een contract. Doorstromen binnen de eigen piramide naar de Worldtourploeg van Lotto-Soudal? Of rijpen bij Sport Vlaanderen-Baloise? Als we het goed begrijpen zijn er voor de renner uit Morkhoven diverse opties. Hij bewijst ook dat studeren en koersen mogelijk is. Afgelopen dinsdag kreeg hij te horen dat z’n eerste diploma, een bachelor geneeskunde, binnen is. Daags na z’n zege in Nederland trok Van Hemelen naar Toscane voor een individuele stage van een tiental dagen. “In functie van de Ronde van de Elzas, eveneens een hoog aangeschreven rittenkoers eind deze maand”, aldus de Kempenzoon. “Na die stage doe ik wel eerst nog de Grand Prix de Pérenchies.”

