Vincent Van Hemelen nieuwe leider in de Road Series U23: “Nog geen idee of ik alle proeven zal rijden”

wielrennenVincent Van Hemelen is na de Beloftenweekeinde leider in het klassement van de Road Series U23. In de stand telt hij zeventien punten meer dan Warre Vangheluwe, twintig meer dan Len De Pauw.

De beloften van Lotto-Soudal deden het goed in het Beloftenweekeinde. Deze tweedaagse bestond uit een etappe in Terneuzen, een tijdrit in Sas-van-Gent en een rit met aankomst in het mosseldorp Philippine. Gianluca Pollefliet was in de openingsrit een zuchtje sneller dan Davide Bomboi en bezorgde de troepen van sportdirecteur Kurt Van de Wouwer een eerste succes. De individuele tijdrit ging naar Arno Claeys, die de leiderstrui overnam van Pollefliet. In de namiddagetappe was de zege voor Jord Baak. De eindzege in deze tweedaagse ging naar de Nederlander Roel van Sintmaartensdijk. Van Hemelen werd op vijf seconden tweede. De student geneeskunde uit Morkhoven was na het uitvallen van Alec Segaert kopman.

“Mijn tijdrit zaterdagvoormiddag was net niet goed genoeg”, vertelde Van Hemelen kort na afloop. “Nadat ik ziek ben geweest, heb ik de topvorm nog niet te pakken. Die tijdrit kostte me de eindzege. Jammer dat het zo liep.”

Stage in de Vogezen

Tijdens de slotrit probeerde ploegleider Kurt Van de Wouwer zijn mannen zo goed mogelijk bij te staan in de keuzes die moesten worden gemaakt. Toch zag het er enkele keren niet goed uit voor de jongens van Lotto-Soudal. “Nadat ik me naar de volgwagen had laten afzakken om te overleggen met Kurt, zag ik dat Roel van Sintmaartensdijk in een groepje van vijf voorop was geraakt”, ging Van Hemelen voort. “Ik zag het gebeuren, maar zat wat ingesloten. Eerst probeerde ik alleen het gaatje te dichten. Wat niet lukte. Daarna probeerden we het verschil zo klein mogelijk te houden zodat ik zeker de tweede plaats in het eindklassement vasthield. Omdat ze vooraan begonnen te twijfelen, vielen we de vijf koplopers nog op de hals. Ik probeerde bonificatieseconden te pakken, maar kwam net te kort om de eindzege te veroveren.”

De tweede plaats in de eindstand leverde hem de leiderstrui in de Road Series op. “Nog geen idee of ik alle proeven van deze competitie zal meedoen”, besloot Van Hemelen. “Nu ga ik met de nationale ploeg op stage naar de Vogezen. Vermoedelijk in functie van een selectie voor de Baby Giro.”

