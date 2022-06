Vincent Van Hemelen na winst in Coppa Zappi: “Heb de ploeg getoond dat ik het toch kan afmaken”

Vorig jaar tweede in de eindstand van de Ronde van Vlaams-Brabant én tweede in de klimkoers in Herbeumont. Begin dit seizoen tweede in Aywaille én tweede in het Zeeuwse Beloftenweekeinde, een tweedaagse van de Road Series. De renner uit Morkhoven liet de leiderstrui in dit klassement schieten voor een reeks eendagskoersen in Italië. Hij sloot af met winst in de Coppa Zappi, een koers die het team van start tot finish in handen had.