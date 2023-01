Vincent Van Hemelen begint over twee weken aan zijn eerste profcampagne: “Waar liggen mijn kwaliteiten?”

De renner uit Morkhoven – thuis heeft hij een gehandtekende poster liggen van zijn dorpsgenoot en ex-renner Jurgen Van Den Broek – komt met enige adelbrieven over van de beloften. Want winst in de Italiaanse Coppa Zappi en de Omloop der Zevenheuvelen, tweede in het Beloftenweekeinde, zesde in de Grote Prijs Rik Van Looy en nog tal van andere toptienplaatsen. Vroeg op het seizoen kreeg hij al Hans De Clercq, ploegleider bij Team Flanders-Baloise, aan de lijn. Met de vraag of trainer Ward Vande Cappelle zijn trainingsgegevens van nabij mocht volgen. De interesse van de Vlaamse pro-continentale ploeg was dus snel concreet.

Geneeskunde

“Ik had ook gesprekken met andere ploegen”, geeft Van Hemelen toe. “Die teams bleven lang wachten. Terwijl ik tegen augustus zekerheid wou. Dus hakte ik snel de knoop door. Dit is een goeie keuze geweest. Bij Team Flanders-Baloise zit ik in een rustige en familiale omgeving. In Hasselt werkte ik een bachelor geneeskunde af. De masteropleiding doe ik in Leuven. Ik vermoed dat ik een manier gevonden heb om mijn studies verder te zetten zonder dat dit een negatieve invloed heeft op mijn functioneren als profrenner.”

Mallorca

Nog deze maand zal Van Hemelen zijn profdebuut beleven. Tussen 25 en 29 januari zal hij vier van de vijf manches van de Challenge Mallorca afwerken. Enkel op de tweede dag komt hij niet in actie. “Na die vier eendagskoersen rijd ik op 11 februari de Ronde van Murcia en twee dagen later een gravelkoers in Jaén”, gaat Van Hemelen verder. “Waar mijn kwaliteiten liggen moet ik nog ontdekken. Is dat in het Vlaamse of het Waalse werk? Geen idee. Zoals elke jonge renner droom ik ooit E3 Harelbeke, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik te doen. Bij de beloften was ik vrij goed in positioneren. Is dat bij de profs ook het geval? In het peloton drummen tegen een belofte die je niet kent of tegen een topper als Wout Van Aert, dat zal helemaal anders zijn. Hopelijk verteer ik de stap goed en weet ik snel wat ik kan en niet kan.”