Vincent Staelens (SK Bellem): “Nu mag het niet meer fout lopen”

Voetbal tweede provinciale ASK Bellem-Lembeke van dit weekend is een duel tussen twee ploegen die vorig weekend een goede zaak deden. Bellem won het zespuntenduel en zit op koers om zich te redden, terwijl FC Lembeke na een 3-2-zege tegen VK Adegem tot op één punt van Sint-Denijs nadert. Beide ploegen mogen zich zelfs leider in de periodestand noemen, maar daar is Vincent Staelens (35) niet mee bezig.

“We hebben bij wijze van grap al gezegd dat we voor de eindronde gaan. Maar ons van het behoud verzekeren zal al moeilijk genoeg zijn. Toch ziet de situatie er heel anders uit dan een maand geleden. Toen was rechtstreeks behoud ver weg. De voorbije weken wonnen we drie keer op rij en vier wedstrijden op rij ongeslagen zijn zorgt toch voor een heel ander gevoel. Het zou schitterend zijn om de lijn door te kunnen trekken tegen Lembeke en een stap richting behoud te kunnen zetten.”

SK Bellem deed de voorbije weken een opmerkelijke remonte. Het zorgt ervoor dat er bij ploegen als Meetjesland, Evergem-Center en VK Adegem geen sprake is van een rustig slot van het seizoen. Al maakt een eventuele degradatie voor VK Adegem niet zo veel meer uit gezien de fusie met Maldegem. Staelens ziet meerdere redenen voor de tussensprint van zijn ploeg.

“Tegen Meetjesland was Wouter D’Hoedt geschorst, maar zijn terugkeer in de ploeg is toch van goudwaarde voor een ploeg als Bellem. Hij overstijgt toch het gemiddelde niveau in deze reeks en tilt iedereen naar een hoger niveau. De komst van Lieven Dheedene, de nieuwe T1, heeft ons ook goed gedaan. Geen kwaad woord over Michiel De Zutter, want hij leverde ook knap werk. Maar er kwam ruis op de lijn met een deel van het bestuur en dat versnelde zijn exit. Onze nieuwe T1 heeft ook tijd nodig gehad om de ploeg te kneden. De puzzelstukjes vielen in elkaar en in tegenstelling tot het begin van het seizoen beloonden we nu onszelf wel. Lieven Dheedene is geduldig, een goede ‘people manager’ en weet ook waar hij tactisch naar toe wil. Hopelijk levert ons dat het behoud op. Nu mag het niet meer fout lopen.”

Finale

Staelens hoopt dat Bellem de schaapjes op het droge krijgt en de 5-1 tegen Meetjesland zorgt wel voor vertrouwen. “Bij Meetjesland filmen ze altijd de wedstrijd en dan is de conclusie toch dat we nog een pak kansen misten. Een beetje de rode draad door het hele seizoen, want we speelden het klaar om al negen strafschoppen te missen. We zitten dus echt wel ‘in the flow’ en trekken met vertrouwen naar de finale van de competitie. Nu is het zaak om tegen Lembeke de lijn door te trekken en dan wacht wellicht een geladen duel tegen FC Assenede, ex-ploeg van onze coach en duidelijk is dat hij niet in de allerbeste omstandigheden afscheid nam.”

Lees ook: meer voetbal provinciale